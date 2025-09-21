樺加沙颱風影響　明天華信、立榮往返花東航班全數取消

▲華信航空國內線航班9月22日花蓮及台東航線往返班次全數取消。（示意圖／記者李毓康攝）



記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續逼近，暴風圈預計明天中午前後觸陸，影響部分海空運航班異動。明天華信航空花蓮及台東航線往返班次全數取消；立榮航空松山往返花蓮及台東航班也全數取消；另外，離島船運共有12航線、45航次停航。

華信航空：

受樺加沙颱風影響，華信航空國內線航班9月22日花蓮及台東航線往返班次全數取消，將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊，如透過華信航空官網、APP、7-ELEVEN ibon及全家FamiPort 以信用卡購票者，於機票有效期限到期日起一年內至官網辦理取消航班免扣手續費退票。

立榮航空：

受樺加沙颱風影響，立榮航空9月22日松山往返花蓮及台東航班全數取消，其他國內航線將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，最新航班異動資訊可利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

離島船運：

明天共有12航線，計45航次停航

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

6.布袋-馬公：全部停航(4航次)。

7.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)。

8.東港-小琉球：部分停航(開航43航次、停航7航次)。

9.鹽埔-小琉球：部分停航(開航5航次、停航1航次)。

10.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。