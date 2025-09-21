汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍　39秒片暈翻眾人

記者閔文昱／綜合報導

新北市汐止一間早餐店21日上午出現插曲，一名24歲張姓女子點完肉醬麵和蛋餅後，竟疑似因精神不濟趴在桌上沉睡，怎麼叫都叫不醒，直到女警上前輕拍肩膀、溫柔呼喚，才緩緩坐起。畫面在網路曝光後，女警的超高顏值卻也意外引發熱議。

事件發生在新北市汐止區樟樹二路一間早午餐店，當天上午9點多24歲張姓女子進店用餐，點了肉醬麵加蛋餅。用餐過程中，她突然趴在桌上熟睡，超過一小時叫不醒，店家多次嘗試喚醒，包括送餐、輕拍，皆未成功，鄰桌顧客用餐完畢離開，她仍未有反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲早餐店客人睡到叫不醒，女警現身後網全歪樓。（圖／網友授權）

對此，店家與顧客擔心發生意外，趕緊報警並通知救護人員。救護員到場為她量測血壓、體溫、脈搏，數值皆正常，但女子依然毫無反應，直到女警上前輕拍肩膀、溫柔呼喚，才緩緩坐起。

這段過程被其他顧客拍下並上傳網路，短短數小時吸引大量點閱與討論。許多網友直呼「就像看到上班太累的自己」、「撐到極限才倒下」，也有人分享大夜班的辛苦，認為畫面相當有共鳴。不過，討論逐漸「歪樓」，焦點意外集中在到場協助的呂姓女警身上。

據了解，25歲的呂姓女警曾參與防空演習宣導海報拍攝，也多次在所內協助宣導活動，亮眼外型與親切態度受到同仁和民眾肯定。影片曝光後，網友紛紛留言「女警好漂亮」、「醒來看到女警也值得了」、「想被這樣叫醒」，甚至有人笑稱「汐止犯罪率要提高了」。

▼女警正面照曝光。（圖／翻攝畫面）