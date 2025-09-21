抹茶冰沙驚見錫箔紙　天仁茗茶認：包裝落入容器內

▲有民眾喝天仁茗茶「抹茶脆珠冰沙」吸到錫箔紙。（圖／翻攝＠qqderme_Threads）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「天仁茗茶」近日推出新品「極上抹茶系列」，不料近日有民眾於網上發文爆料，透過外送買了3杯抹茶脆珠冰沙，回家一喝卻發現裡面全是錫箔紙碎片，店家卻說是材料問題且僅退費處理，貼文曝光掀起熱烈討論。對此，天仁茗茶做出最新回應承認是員工不小心把包裝落入容器內，才會導致此次事件發生，且已與消費者聯繫上並致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼抹茶脆珠冰沙裡有滿滿錫箔紙。

一名網友在Threads上發文，透露自己叫外送總共點了3杯天仁茗茶的抹茶脆珠冰沙，不料飲料裡竟有一堆錫箔紙，打電話詢問店家得到是材料問題「含糊帶過」且僅退費，當晚該店主管雖有致電道歉但也未獲得正面回應，只不斷告知想當面道歉與了解飲料內的異物，網友也曝光該門市位於信義區，目前則已通報衛生局。

貼文曝光後引來大批網友留言「這很誇張欸，只退費也太爛了」、「震驚！！而且全部都是這麼碎的不注意一定會喝下肚吧」、「我的天啊可以客訴到倒店了」、「一杯飲料不便宜還這種品質」，且也有人表示自己也發生類似情況，掀起熱議。

對此，天仁茗茶回應表示：「9月20日劉小姐透過外送點購飲料之事，當日下午天仁第一時間看到Threads的回應即刻調看營業單位的監視器，釐清相關製作飲料的細節，並與劉小姐聯繫進行說明。」

業者指出，極上抹茶脆珠冰沙採用的是日本進口抹茶，由於研磨目數非常細，必須採用單一包裝避免日本抹茶受到台灣氣候的潮濕影響品質，「經過監看，夥伴在操作時剪開極上抹茶包裝，倒完抹茶後，其中一包裝落入容器內，才造成這次的事件。」

「對於劉小姐的部分，相關主管及店長也與其聯繫上並想親自說明因操作的疏忽深表歉意。客人也表達昨天因為第一時間找不到投訴管道，才會發佈在網路上，表示並沒有要特別詆毁天仁。此事件一個小時內，天仁即刻透過公文再度請夥伴們留意操作細節，為維護天仁的品質一起盡心維護。」