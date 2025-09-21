南門市場驚見「SOS」燈光狂閃！路人嚇壞報警　稅捐處女員工獲救

▲北市南門市場傳出有稅捐處女員工受困逃生梯。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

北市南門市場昨（20日）晚間出現驚悚一幕，一對夫妻騎車行經羅斯福路時，赫然發現大樓高樓層玻璃窗上貼著「SOS」字樣，且室內燈光還規律閃爍，疑似有人受困，嚇得立刻報警。警方與大樓物管人員趕到後才發現，原來是一名台北市稅捐稽徵處女員工因忘帶門禁卡，受困在逃生梯間，情急之下才想出「電影式」的求救方式。

警方調查，該名女員工昨日下午進入12樓辦公室加班，晚間約7時許，她欲從12樓逃生梯前往11樓，不料忘記大樓逃生梯門屬於「只出不進」設計，誤以為自己被困在11、12樓之間。由於手機和門禁卡都留在辦公室，她靈機一動，拿出隨身紙筆寫下「SOS」貼在玻璃上，並透過開關電燈引起注意。

她的舉動果然成功，對街住戶和路過的騎士發現異狀後，一邊打電話通知大樓物管，一邊向警方報案。最終，物管人員協助該名員工順利脫困，警方趕到現場時，狀況已經解除，整起事件歷時約10分鐘，虛驚一場。

據了解，北市稅捐稽徵處總處與中正分處於今年6月底才搬遷至斥資35億元打造的南門市場大樓8、11及12樓辦公區。物管人員透露，其實她只要順著逃生梯一路走到1樓即可脫困，疑似因對大樓動線不熟悉，才鬧出這場烏龍。

中正二分局事後呼籲，若民眾發現可疑人事物，應立即撥打110報案，並提醒進出大樓時務必攜帶門禁卡，以免再度發生類似情況。