地方 地方焦點

花蓮子弟軍中嶄露頭角！盧金來上士、何寬哲上兵獲選國軍楷模

▲北區後備指揮部盧金來上士榮獲「國軍楷模」縣府贈匾祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲北區後備指揮部盧金來上士榮獲「國軍楷模」縣府贈匾祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣傳來振奮人心的好消息！花蓮縣子弟盧金來上士（北區後備指揮部）與何寬哲上兵（花東防衛指揮部），榮獲114年度「國軍楷模」殊榮。兩位優秀官兵不僅在部隊中表現傑出，更在日常中默默付出，展現軍人堅毅與服務的精神，足堪為國軍典範，也為花蓮增添無比榮耀。

縣府19日由民政處代理處長李葳代表徐榛蔚縣長，致贈中堂賀匾，轉達縣府及全體縣民對兩位楷模的敬意與祝福，並象徵地方社會對國軍官兵的高度肯定與支持。

盧金來上士長年投入後備動員任務，對戰備整備及人才培訓盡心盡力，深獲長官與同袍肯定；何寬哲上兵則以積極進取的態度，在日常工作中展現專業能力，並熱心公益服務，彰顯青年官兵的熱情與責任感。

▲北區後備指揮部盧金來上士榮獲「國軍楷模」縣府贈匾祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花東防衛指揮部何寬哲上兵榮獲「國軍楷模」殊榮，接受縣府贈匾祝賀。

兩位獲獎官兵也積極參與花蓮縣政府推動的「國軍第二專長教育訓練」課程，盧金來上士選修烘焙麵包，何寬哲上兵則學習資訊應用與電腦維護，展現出國軍弟兄在服役期間不僅精進軍事專業，也懂得把握進修機會，為未來人生開創更多可能。

縣長徐榛蔚特別向兩位楷模表達誠摯祝賀與感佩。她表示，國軍弟兄姐妹長年守護地方、無私奉獻，縣府除了每年三節慰勞國軍，更持續推動「第二專長訓練」，協助官兵提升技能、規劃未來，展現縣府對國軍的全方位關懷。

徐榛蔚也藉此感謝所有駐守花蓮的國軍官兵：「因為有大家的堅守與付出，花蓮才能安定繁榮。」她承諾縣府將持續與國軍攜手合作，共同守護家園、建設花蓮。
 

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

國軍楷模變車手頭　假合約轉匯上億元

國軍楷模變車手頭　假合約轉匯上億元

曾獲總統蔡英文親頒國軍楷模獎的男子趙維揚，退伍後多次因捲入詐騙案件遭法辦，去年他又涉嫌參與1個飆股投資詐團，為加速詐騙金流，提供假的裝潢合約讓受害人可臨櫃轉匯數百萬元，有行員發現合約簡陋想阻止匯款，卻苦無法源依據，讓趙男等人半年詐得上億元，台北地檢署調查後，依詐欺等罪起訴趙等4人。

回饋鄉里　久鑫科技捐贈20台AED

回饋鄉里　久鑫科技捐贈20台AED

楷模將領唱國歌！小英年終談話再提國軍形象

楷模將領唱國歌！小英年終談話再提國軍形象

海軍艦長：太太曾說「你不是我們家的人」

海軍艦長：太太曾說「你不是我們家的人」

表揚國軍楷模　蔡英文：像軍隊的奧斯卡獎

表揚國軍楷模　蔡英文：像軍隊的奧斯卡獎

花蓮子弟嶄露頭角盧金來上士何寬哲上兵國軍楷模

