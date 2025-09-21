花蓮子弟軍中嶄露頭角！盧金來上士、何寬哲上兵獲選國軍楷模

▲北區後備指揮部盧金來上士榮獲「國軍楷模」縣府贈匾祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣傳來振奮人心的好消息！花蓮縣子弟盧金來上士（北區後備指揮部）與何寬哲上兵（花東防衛指揮部），榮獲114年度「國軍楷模」殊榮。兩位優秀官兵不僅在部隊中表現傑出，更在日常中默默付出，展現軍人堅毅與服務的精神，足堪為國軍典範，也為花蓮增添無比榮耀。

縣府19日由民政處代理處長李葳代表徐榛蔚縣長，致贈中堂賀匾，轉達縣府及全體縣民對兩位楷模的敬意與祝福，並象徵地方社會對國軍官兵的高度肯定與支持。

盧金來上士長年投入後備動員任務，對戰備整備及人才培訓盡心盡力，深獲長官與同袍肯定；何寬哲上兵則以積極進取的態度，在日常工作中展現專業能力，並熱心公益服務，彰顯青年官兵的熱情與責任感。

▲花東防衛指揮部何寬哲上兵榮獲「國軍楷模」殊榮，接受縣府贈匾祝賀。

兩位獲獎官兵也積極參與花蓮縣政府推動的「國軍第二專長教育訓練」課程，盧金來上士選修烘焙麵包，何寬哲上兵則學習資訊應用與電腦維護，展現出國軍弟兄在服役期間不僅精進軍事專業，也懂得把握進修機會，為未來人生開創更多可能。

縣長徐榛蔚特別向兩位楷模表達誠摯祝賀與感佩。她表示，國軍弟兄姐妹長年守護地方、無私奉獻，縣府除了每年三節慰勞國軍，更持續推動「第二專長訓練」，協助官兵提升技能、規劃未來，展現縣府對國軍的全方位關懷。

徐榛蔚也藉此感謝所有駐守花蓮的國軍官兵：「因為有大家的堅守與付出，花蓮才能安定繁榮。」她承諾縣府將持續與國軍攜手合作，共同守護家園、建設花蓮。

