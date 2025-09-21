中醫博士斜槓！漢方花草茶連拿7獎　聯名常玉拚品味

▲養生茶品牌臻品植萃養生茶專門店攜手國立歷史博物館推出館藏常玉名畫《萬物靜觀皆自得》聯名款「冠軍養生茶禮盒」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中秋送禮不僅是一份心意，養生當道，養生茶品牌臻品植萃養生茶專門店今年推出冠軍養生茶禮盒與金牌養生茶禮盒，以「文化美學」與「環保永續」為核心，將中醫養生智慧融入現代生活；另外台中福華飯店則以養顏珍品「雪蛤燕窩飲」為主角，同樣將養生概念融入節慶禮品，讓送禮不只傳情，更傳遞健康與美麗。

臻品植萃養生茶專門店負責人陳勇利具有中西醫資格，為中國醫藥大學醫學博士，也經營中醫診所，他以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，不僅在國際間拿下多次獎項，也榮獲台中市十大伴手禮。

陳勇利表示，今年攜手國立歷史博物館推出館藏常玉名畫《萬物靜觀皆自得》聯名款「冠軍養生茶禮盒」，此幅名畫係由大師常玉以東西方融合筆法呈現意境之美，不僅展現藝術與生活的結合，也巧妙呼應臻品植萃將中醫養生與西方花草茶結合的品牌精神。禮盒內的冠軍花草茶系列更連續7年榮獲 iTQi國際風味大獎肯定，將藝術哲學、養生智慧與味覺享受融為一體，帶來健康與品味兼具的中秋禮盒。

另一款榮獲經濟部ESG環保減碳認可的「金牌養生茶禮盒」，以一張瓦楞紙摺疊而成，全程無釘、無膠卻兼具結構強度。拆開後可再利用為收納架或花盆，落實「零廢棄」精神。

▲養生當道，台中福華大飯店推出雪蛤燕窩飲，也成為中秋送禮熱銷款式。（圖／福華大飯店提供）



另外推出養生禮盒的還有台中老牌飯店福華大飯店，行銷公關企劃部協理簡若卿表示，雪蛤燕窩飲禮盒入口溫潤、滋補養顏往年雪蛤燕窩飲禮盒即是熱銷款式，近年養生當道，消費者反應更熱烈，也凸顯現代人追求「養生即時尚」的目標。