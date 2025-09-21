　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中醫博士斜槓！漢方花草茶連拿7獎　聯名常玉拚品味

▲陳勇利。（圖／記者游瓊華攝）

▲養生茶品牌臻品植萃養生茶專門店攜手國立歷史博物館推出館藏常玉名畫《萬物靜觀皆自得》聯名款「冠軍養生茶禮盒」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中秋送禮不僅是一份心意，養生當道，養生茶品牌臻品植萃養生茶專門店今年推出冠軍養生茶禮盒與金牌養生茶禮盒，以「文化美學」與「環保永續」為核心，將中醫養生智慧融入現代生活；另外台中福華飯店則以養顏珍品「雪蛤燕窩飲」為主角，同樣將養生概念融入節慶禮品，讓送禮不只傳情，更傳遞健康與美麗。

臻品植萃養生茶專門店負責人陳勇利具有中西醫資格，為中國醫藥大學醫學博士，也經營中醫診所，他以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，不僅在國際間拿下多次獎項，也榮獲台中市十大伴手禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳勇利表示，今年攜手國立歷史博物館推出館藏常玉名畫《萬物靜觀皆自得》聯名款「冠軍養生茶禮盒」，此幅名畫係由大師常玉以東西方融合筆法呈現意境之美，不僅展現藝術與生活的結合，也巧妙呼應臻品植萃將中醫養生與西方花草茶結合的品牌精神。禮盒內的冠軍花草茶系列更連續7年榮獲 iTQi國際風味大獎肯定，將藝術哲學、養生智慧與味覺享受融為一體，帶來健康與品味兼具的中秋禮盒。

另一款榮獲經濟部ESG環保減碳認可的「金牌養生茶禮盒」，以一張瓦楞紙摺疊而成，全程無釘、無膠卻兼具結構強度。拆開後可再利用為收納架或花盆，落實「零廢棄」精神。

▲▼福華雪蛤燕窩飲。（圖／福華大飯店提供）

▲養生當道，台中福華大飯店推出雪蛤燕窩飲，也成為中秋送禮熱銷款式。（圖／福華大飯店提供）

另外推出養生禮盒的還有台中老牌飯店福華大飯店，行銷公關企劃部協理簡若卿表示，雪蛤燕窩飲禮盒入口溫潤、滋補養顏往年雪蛤燕窩飲禮盒即是熱銷款式，近年養生當道，消費者反應更熱烈，也凸顯現代人追求「養生即時尚」的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義縣政府與故宮博物院攜手推出全新聯名中秋禮盒。此次合作標誌著嘉義縣農業精品品牌「嘉義優鮮」與故宮的深度結合，將嘉義特色農產品與故宮的文化底蘊相融合。昨（16）日在故宮南院舉行的開箱記者會上，嘉義縣長翁章梁與故宮博物院長蕭宗煌親自出席見證，並誠摯邀請大家給予更多支持，共同推動這一文化與地方特色的創新合作。

奎士咖啡中秋王鵬傑操刀柚子入餅

奎士咖啡中秋王鵬傑操刀柚子入餅

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

台南節水農業拚創新！黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

關鍵字：

中秋禮盒福華養生茶臻品植萃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面