樺加沙今將轉強颱　08：30發海警、估晚間陸警

中度颱風樺加沙來勢洶洶，中央氣象署表示，將於今日8時30分發布海上颱風警報。氣象署預報員預報員林定宜指出，樺加沙今天可能增強為強烈颱風，晚間可能發布陸上警報，周一下午到周二一整天影響最劇烈。

▲氣象署觀測，今天凌晨2時，樺加沙中心位置在鵝鑾鼻東南東方850公里之處。



氣象署觀測，今天凌晨2時，樺加沙中心位置在鵝鑾鼻東南東方850公里之處，以每小時15公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑110公里。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。



氣象署表示，將於今日8時30分發布海上颱風警報。林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晚可能發布陸上警報，預估周一下午暴風圈會接觸陸地。

林定宜說，樺加沙目前強度為中颱上限，今天可能變強颱，未來以西北西穿過巴士海峽機率較高，而周一下午到周二一整天影響最劇烈。

氣象署提到，今日受樺加沙颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，桃園及台東有零星短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨機率，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。



氣象署說，周一樺加沙颱風外圍環流影響，各地降雨機率增，基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，桃園以北、高屏及新竹至台南山區有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，周一晚起至周三清晨，樺加沙颱風及其外圍環流影響，風雨最顯著，東半部、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其花東及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；北部、南部、中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東、其他山區並有局部大雨機率，中部亦有零星短暫陣雨。

▲▼周一雨區預報圖。


