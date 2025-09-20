南投4天連2起嚴重車禍！2騎士死亡　警曝原因

記者高堂堯、黃翊婷／南投報導

南投縣埔里鎮4天發生2起嚴重車禍事故，造成2人死亡。第一起事故為機車騎士與汽車駕駛在巷口發生直角撞擊，騎士當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治；第二起事故是2名騎士疑似未注意號誌燈，結果在路口發生碰撞，導致其中1人傷重不治。

▲第一起事故的現場畫面。（圖／記者高堂堯翻攝，下同。）

警方表示，第一起事故發生在9月12日清晨6時19分，56歲的徐姓騎士行經埔里鎮中正路一處巷口時，與直行的王姓駕駛發生直角撞擊，徐姓騎士當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治；王姓駕駛則因過度換氣，同樣送醫救治。警方到場後曾實施酒測，王姓駕駛酒測值為0，已排除酒駕嫌疑。

▲現場到處都是散落物。

警方提到，第二起事故發生在15日傍晚6時26分，33歲劉姓騎士行經埔里鎮信義路與西安路一段的路口，卻在左轉時與對向直行的重機騎士發生碰撞，雙方疑似都沒有注意到號誌燈指示，劉姓騎士當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。警方到場後對重機騎士進行酒測，酒測值為0。

▼▲第二起事故的現場畫面，機車已嚴重變形。

警方提醒，埔里鎮在4天內發生2起嚴重車禍，造成2人死亡，這2起事故都發生在設有交通號誌的路口，初步調查顯示都與駕駛人疑似未注意號誌指示有關，呼籲民眾務必遵守交通規則，切勿貪圖一時方便，反而釀成無法挽回的悲劇。

埔里警分局長林威廷表示，這2起嚴重車禍的發生令人深感惋惜，生命無價，遵守交通規則與號誌是每個用路人應盡的責任，在此再次提醒所有駕駛朋友，行經路口時，務必減速慢行，並注意與嚴格遵守交通號誌的指示停等或行進，切勿因為一時的疏忽或僥倖心態，而釀成無法彌補的傷害。