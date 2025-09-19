　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

42天離婚討千萬「逼死前夫」　陸「毒妻」翟欣欣判刑12年！

▲▼42天離婚討千萬「逼死前夫」　陸「毒妻」翟欣欣判刑12年。（圖／翻攝微博）

▲蘇享茂（左）在遺書中指控翟欣欣（右）勒索千萬。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機應用程式WePhone創辦人蘇享茂2017年9月墜樓身亡，他在遺書中指控，「毒妻」翟欣欣向他勒索1000萬元（人民幣），將他逼上了絕路。案件19日宣判，翟欣欣犯敲詐勒索罪被判有期徒刑12年，併處罰金10萬元。

北京市海澱區人民法院19日就翟欣欣一案宣判，法院指出，翟欣欣與被害人蘇享茂2017年3月確定戀愛關係；同年5月，二人購買海南省房產一處，總價319萬元（人民幣），蘇支付頭期款199萬元；同年6月7日，二人登記結婚。

法院提到，7月至9月間，翟欣欣提出離婚，以舉報蘇享茂及其經營的公司相要挾，索要精神損失費1000萬元，並要求海南房產歸其所有。7月18日，蘇享茂被迫支付翟欣欣660萬元，後將海南房產的購買人變更為翟欣欣。

法院指出，翟欣欣獲得上述財物後，仍多次威脅蘇享茂，索要剩餘錢款，2017年9月7日，蘇享茂墜樓身亡。翟欣欣已退賠全部違法所得。

▲▼42天離婚討千萬「逼死前夫」　陸「毒妻」翟欣欣判刑12年。（圖／翻攝微博）

法院經審理認為，翟欣欣的行為構成敲詐勒索罪，數額特別巨大。在案證據顯示，翟欣欣與蘇享茂婚姻關係僅存續42天，二人無夫妻共同財產，翟欣欣索取的是蘇享茂個人財產。翟欣欣不存在離婚時申請補償、損害賠償的民事請求權基礎，為索取財物實施了敲詐勒索行為。

法院最終以敲詐勒索罪判處翟欣欣有期徒刑12年，並處罰金人民幣10萬元，判決翟欣欣賠償附帶民事訴訟原告人魏某某等人經濟損失共計人民幣7萬元。

蘇享茂2017年9月7日凌晨在自己研發的產品WePhone上推播了一條訊息，內容為「公司法人被毒妻翟某害死，WePhone即將停止運營」，隨後墜樓身亡。

蘇享茂在遺書中指控女方向他勒索1000萬元及房產，還威脅要毀了他一手創立的WePhone。此外，蘇享茂還提到，女方刻意隱瞞了已經結過一次婚的經歷。

▲▼42天離婚討千萬「逼死前夫」　陸「毒妻」翟欣欣判刑12年。（圖／翻攝微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

蔡國強煙火炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

識讀中國教材將上路　陸官媒嗆：為挑動兩岸對抗培植社會基礎

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

更多熱門

相關新聞

結婚40天為錢榨乾逼死丈夫！驚世前妻傳已認罪

結婚40天為錢榨乾逼死丈夫！驚世前妻傳已認罪

大陸手機軟體「WePhone」創始人蘇享茂2017年9月跳樓自殺身亡。他在網上留下的一封「遺書」指出，前妻翟欣欣向他勒索1000萬（人民幣，下同）和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。3月25日，翟欣欣被曝目前已認罪認罰，或將獲刑10年以上。

閃婚41天後含恨亡！WePhone創辦人被辣妻逼死

閃婚41天後含恨亡！WePhone創辦人被辣妻逼死

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

工程師被騙婚自殺　家屬索討千萬財產

工程師被騙婚自殺　家屬索討千萬財產

翟欣欣逼死前夫　富豪挺網友肉搜

翟欣欣逼死前夫　富豪挺網友肉搜

關鍵字：

翟欣欣毒妻WePhone蘇享茂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面