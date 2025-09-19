42天離婚討千萬「逼死前夫」　陸「毒妻」翟欣欣判刑12年！

▲蘇享茂（左）在遺書中指控翟欣欣（右）勒索千萬。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機應用程式WePhone創辦人蘇享茂2017年9月墜樓身亡，他在遺書中指控，「毒妻」翟欣欣向他勒索1000萬元（人民幣），將他逼上了絕路。案件19日宣判，翟欣欣犯敲詐勒索罪被判有期徒刑12年，併處罰金10萬元。

北京市海澱區人民法院19日就翟欣欣一案宣判，法院指出，翟欣欣與被害人蘇享茂2017年3月確定戀愛關係；同年5月，二人購買海南省房產一處，總價319萬元（人民幣），蘇支付頭期款199萬元；同年6月7日，二人登記結婚。

法院提到，7月至9月間，翟欣欣提出離婚，以舉報蘇享茂及其經營的公司相要挾，索要精神損失費1000萬元，並要求海南房產歸其所有。7月18日，蘇享茂被迫支付翟欣欣660萬元，後將海南房產的購買人變更為翟欣欣。

法院指出，翟欣欣獲得上述財物後，仍多次威脅蘇享茂，索要剩餘錢款，2017年9月7日，蘇享茂墜樓身亡。翟欣欣已退賠全部違法所得。

法院經審理認為，翟欣欣的行為構成敲詐勒索罪，數額特別巨大。在案證據顯示，翟欣欣與蘇享茂婚姻關係僅存續42天，二人無夫妻共同財產，翟欣欣索取的是蘇享茂個人財產。翟欣欣不存在離婚時申請補償、損害賠償的民事請求權基礎，為索取財物實施了敲詐勒索行為。

法院最終以敲詐勒索罪判處翟欣欣有期徒刑12年，並處罰金人民幣10萬元，判決翟欣欣賠償附帶民事訴訟原告人魏某某等人經濟損失共計人民幣7萬元。

蘇享茂2017年9月7日凌晨在自己研發的產品WePhone上推播了一條訊息，內容為「公司法人被毒妻翟某害死，WePhone即將停止運營」，隨後墜樓身亡。

蘇享茂在遺書中指控女方向他勒索1000萬元及房產，還威脅要毀了他一手創立的WePhone。此外，蘇享茂還提到，女方刻意隱瞞了已經結過一次婚的經歷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995