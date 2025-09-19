　
女性考航海人員「通過率破3成」　下次測驗明天開放報名

▲▼大三生黃映瑜(右一)高分通過測驗，拿下一等船副資格。（圖／航港局提供）

▲大三生黃映瑜(右一)高分通過測驗，拿下一等船副資格。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部航港局今（19）日上午公布114年第三次航海人員測驗榜單，有729人報名，整體合格率為25.28%。其中女性考生63人中有20人順利通過，合格率達31.75%，女性勇逐航海夢比例較去年攀升。其中大三生黃映瑜以高分通過一等船副測驗，從文組轉考商船系掌舵，勇闖航海的逐夢之旅。

航港局今公布114年第三次航海人員測驗榜示，本次測驗報名人數729人，全程到考人數625人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副77人、一等管輪52人、二等船副24人、二等管輪5人，共計158人，合格率為25.28%。

近年隨著海運產業的蓬勃發展，追逐航海夢的女性也不少，航港局表示，這次測驗參測女性有63人、合格20人，女性合格人數占全體女性參測人數31.75%，女性參測合格比例較113年亦有上升趨勢。其中值得一提的是台灣海洋大學商船學系的黃映瑜，以大三在校生身分參加考試，即高分通過一等船副測驗。

來自港都高雄的她，從小看著家中長輩在船上工作的背影，深受啟發，認為在大型船舶上工作是充滿成就感的志業。黃映瑜回憶，五專時期就讀文藻外語大學時，因對海運產業深感興趣，特別選修多門與海運、國際貿易相關的課程，並在畢業後透過轉學考進入海大商船系，展開實現夢想的旅程。

黃映瑜就讀商船系期間，她曾登上「澎湖輪」與「御風輪」實習，親身體驗駕駛台操舵與纜機操作的實務，這份臨場感讓她更加確定要走航海之路。

對黃映瑜而言，從文組跨入理工領域並不輕鬆，但她靠著上課專注、勤做筆記與不斷練習考古題，將錯題整理成專屬筆記，逐步克服學科挑戰。她分享，即便是航海學的計算題，只要理解題意並反覆練習，也並非難以突破。最終，她在大三下學期修完課程後，就順利以高分通過一等船副測驗。

航港局強調，黃映瑜對海洋的熱情與堅持，反映出新一代航海人才的不同的專業素養。隨著全球海運需求持續成長，具備技術、判斷力與責任感的航海人員，將肩負起連結世界的重要使命，為我國海運注入源源不絕的動能。

此外，航港局表示，114年度第四次航海人員測驗將於114年11月15日至16日舉行，採網路報名，報名時間自114年9月20日0時起至114年9月29日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

北市補助3D陰道超音波檢查

北市補助3D陰道超音波檢查

子宮內膜癌近年有逐年上升趨勢，為協助女性早期發現、及早治療，台北市立聯合醫院婦幼院區特別設立「子宮內膜癌特別門診」，提供高風險族群快速掛號、即時檢查服務；婦幼院區還引進3D陰道超音波，大幅提升檢測準確度，該項檢測無健保給付自費需3000元，北市府今年針對北市高風險女性族群提供全額補助，限額1500名。

Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事

Melody：步入婚姻前你需要清楚的三件事

五題測驗找到你的最佳工作拍檔

五題測驗找到你的最佳工作拍檔

航港局全額補助遊艇及小船裝設AIS　確保船舶航行安全

航港局全額補助遊艇及小船裝設AIS　確保船舶航行安全

明年6月底前全額補助「小船及遊艇裝AIS」　搜救效率再升級

明年6月底前全額補助「小船及遊艇裝AIS」　搜救效率再升級

航海女性航海船副航港局測驗

