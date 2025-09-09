　
民生消費

從容應對職場挑戰　五題測驗找到你的最佳工作拍檔

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

初入職場，挑戰總是接踵而來：主管的追問、任務的切換、會議的準備，每一步都考驗新鮮人的臨場反應。一分鐘心理測驗，讓你在輕鬆答題中找到最符合自身風格的職場神隊友。無論你偏向效率至上的「職場在走 專業要有 組合」，或注重生活質感的「經典托特包 組合」，都能替你打造專屬的職場起手式。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

Q1. 上班第一天，你最在意的是？
A. 桌面一定要乾淨，文件不能亂。
B. 拿出專業工具，表現要很到位。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

Q2. 遇到突如其來的任務，你會怎麼做？
A. 先整理好手邊小物，讓心情穩定再開始。
B. 拿出專業工具，直接進入戰鬥模式。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

Q3. 午休時間，你的選擇是？
A. 拿著小包包覓食或外帶飲料。
B. 把握時間整理會議筆記，規劃下午進度。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

Q4. 當主管突然問進度，你會怎麼做？
A. 心裡先穩住，從容不迫邊翻找邊慢慢說明。
B. 打開整理好的筆記或資料，一次到位呈現。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

Q5. 主管臨時交辦新任務，你的第一反應是？
A. 先安撫自己「別緊張」，邊整理邊思考。
B. 馬上用筆和資料夾把重點快速寫下來。

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

A 選項較多 → 經典托特包 組合
印台壓克力夾+三色原子筆+心型粉彩釘書機+小天使托特包
讓你桌面整潔、帶點可愛氛圍，
午休外出也能隨手提著走，
就是新鮮人最療癒的守護天使！
適合重視氛圍感與生活小確幸的新手

從容應對職場挑戰 五題測驗找到你的最佳工作拍檔（圖／業者提供）

B 選項較多 → 職場在走 專業要有 組合
印台壓克力夾+三色原子筆+心型粉彩釘書機+A4滑移式資料夾
幫你快速整理、隨時筆記、切換專業場景，
臨時開會、簡報都能自信滿滿。
適合追求效率、專業感滿點的新手

09/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

