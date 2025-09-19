美英簽署「科技繁榮協議」　川普盛讚獨一無二

▲美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

即將結束英國訪問的美國總統川普（Donald Trump），今日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會，宣布簽署「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal）。川普盛讚該協議為「獨一無二」，並認為這將確保美英在未來科技革命中占據領先地位。

根據路透社報導，川普與施凱爾簽署的協議包含多項合作重點，旨在共同推動醫療人工智慧模型的開發、擴大量子運算技術應用，以及促進民用核能的研究。雙方期望透過這些領域的突破，為兩國經濟注入新動能，並維持全球科技領域的競爭優勢。

在記者會上，川普形容這項協議為「獨一無二」，並表示自己此次國是訪問促成了多筆價值高達3500億美元的交易。川普強調，美英合作將不僅局限於協議內容，更延伸至量子運算與核能技術的深化合作，進一步鞏固雙邊的科技夥伴關係。

施凱爾也在會上表態，稱這項投資計畫將讓兩國更加繁榮與自由。他強調美英攜手在全球科技競賽中取得優勢的決心，並表示這是一場不僅政府主導，還將吸引企業共同參與的合作，展現雙方對科技未來的高度期待與承諾。