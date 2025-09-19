　
川普：美國希望重新掌控阿富汗巴格蘭空軍基地

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）今日在與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開的記者會上，宣布美國正努力收復阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。川普不僅重申該基地的戰略重要性，還猛烈批評前任總統拜登（Joe Biden）政府在2021年撤軍時的混亂決策。

川普在記者會中直言，拜登政府的撤軍行動不僅失策，還導致美國白白丟失巴格蘭基地。他表示，這座基地在地理位置上扮演著重要角色，靠近阿富汗與中國邊界，甚至指出從基地到中國核武器製造地僅需1小時。川普認為，重新掌控該基地是美國維護全球安全的重要一步。

這並非川普首次對巴格蘭基地表達關注。早在本月稍早，他就曾形容拜登政府的撤軍決定「愚蠢」，並指責其沒有預見到基地失守可能帶來的後果。川普再次重申，巴格蘭基地的戰略位置對於美國在亞洲地區的影響力至關重要，他強調，美國必須為此採取果斷行動。

此外，川普也暗示可能會透過與塔利班（Taliban）政權的談判來達成目標。他表示，美國擁有足夠的籌碼能促使塔利班合作，並強調：「他們需要我們的東西。我們希望拿回那座基地。」川普的言論透露出他對美國重新掌控巴格蘭基地的信心與決心。

09/17 全台詐欺最新數據

入股英特爾　黃仁勳：川普政府未參與

入股英特爾　黃仁勳：川普政府未參與

輝達（NVIDIA）18日宣布將投資50億美元入股英特爾（Intel），在這家陷入困境的美國晶片製造商身上押下重注。就在幾週前，白宮才主導一項史無前例的交易，讓美國聯邦政府取得英特爾10%的股份。然而今天這項投資案，多家媒體引述白宮官員說法，表示川普政府並未參與輝達對英特爾的投資，輝達執行長黃仁勳稍早也證實這項消息。

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

彭博：川普與習近平明晚將通話

彭博：川普與習近平明晚將通話

川普與施凱爾　簽下數十億美元科技協議

川普與施凱爾　簽下數十億美元科技協議

柯克之死　點燃美國火藥桶的引信！

柯克之死　點燃美國火藥桶的引信！

關鍵字：川普

川普

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

