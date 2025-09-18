　
地方 地方焦點

埔里藝術交流活動9／19起30團尬舞2天　邀立方火舞、身聲劇場演出

記者高堂堯／南投報導

為提供在地社區與藝文團體有固定展演、相互切磋的舞台，讓藝術文化向下紮根，埔里鎮公所將於本周末舉行「舞里曲now-2025埔里藝術交流活動」，安排近30個各年齡層的社區團隊接力演出，呈現不同舞蹈類型、風格及訓練成果，更邀請「立方火舞」、「身聲劇場」等國內知名團隊參與演出，帶來撼動視覺與心靈的藝術饗宴。

鎮長廖志城表示，埔里是充滿藝文能量、人文底蘊的小鎮，吸引許多藝術家在此匯聚，社區藝文活動也蓬勃發展，有社區舞蹈班、學校社團，還有專業的舞團、劇團、特色表演團體，據統計鎮內直接、間接從事藝術工作者有近千人之多，也展現埔里的軟實力；鎮公所近幾年來也定期舉辦藝術饗宴活動，尤其隨疫情結束，更積極提供多元的展覽與演出，嘉惠鄉親。

「埔里藝術交流活動」將於19、20日晚間6時至9時30分，在藝文中心廣場舉行，除專業舞團帶來多支精彩舞碼，社區舞蹈班也有深受婆婆媽媽喜愛的廣場舞、土風舞、肚皮舞，年輕族群流行的鬼步樂舞，還有特色民族舞蹈與原住民傳統歌舞，可望讓民眾大飽眼福。

鎮公所農觀課表示，19日晚間則繼2025跨年晚會後二度邀請「立方火舞」，演出《傳奇火舞劇場》，由表演者展現火焰與舞者身體互動之美，將台灣原生音樂與炫目火舞交織成震撼人心的視覺盛宴；20日晚間則由「身聲劇場」演出《希望之翼》，節目整合音樂、戲劇、舞蹈、美術等不同元素，表演者除大偶裝置，還有吸睛的高蹺造型，以五彩繽紛的羽翼穿梭廣場草皮，加上創意樂器熱情鼓舞，與大量現場互動設計，呈現宛如置身色彩斑斕、熱情洋溢的嘉年華現場。

鎮公所提醒，為維持周邊交通順暢，鄰藝文中心廣場的六合路將採取單邊封閉管制，另一車道則維持單向通行，活動前半小時即傍晚5時30開始管制，即時起也會在管制路段擺放交通錐等設施，參加民眾應妥善停車，避免違規停車受罰。

分享給朋友：

埔里藝術交流活動舞里曲now立方火舞身聲劇場

