3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／被車撞斷腳也要排隊買iPhone17！台灣大頭香哥出爐

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17系列將在明天（19日）正式上市，三大電信祭出各項優惠搶買氣，而今年台灣大頭香哥從17日就已經現蹤，拄著拐杖大喊「自己因為車禍受傷，但就算受傷也要排隊買iPhone，這是跟自己的約定」，同時透露今年想要「台灣大橘」512G的iPhone Pro，預計將申辦1,399的方案。

▼台灣大頭香哥出爐，今年頂著受傷的身軀也要排iPhone，透露是自己跟自己的約定。（圖／台灣大提供）

▲▼ iPhone 17 。（圖／台灣大提供）

今年台灣大「頭香」再度由去年得主黃先生拿下，今年他從17日晚上就先來場勘，帶著帳篷、椅子等在門市門口，還大讚「去年排隊禮抽到的mo幣拿來買露營用品，現在剛好派上用場」而他今年膝蓋包著繃帶，他表示因為自己前陣子車禍受傷、膝蓋十字韌帶斷裂，但即便如此還是要排隊來買iPhone，他表示，「這是跟自己的約定！」

他補充，今年想要申辦iPhone 17 Pro 「宇宙橙」512G、1,399資費方案，還表示「真的很像台灣大橘，自己是十年台灣大粉絲」，而針對今年台灣大下重本的「F1賽道團抽獎」，他也表示自己希望能抽到，幹但更希望的是能夠在現場看到AI女神李珠珢，因為她真的很漂亮。

而目前第二名則由陳小姐搶下，在18日早上8點就到現場排隊，同樣帶了電風扇、行動電源、飲料和露營椅全副武裝來排隊，笑說「結果一起排隊的第一名，居然又是去年的好夥伴！」今年她計畫申辦 1,399 元以上的資費方案，搭配 iPhone 17 Pro 的「宇宙橙」265GB，還笑著說：「我就是忠實的台灣大迷，當然要拿台灣大橘的手機！」

iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」

