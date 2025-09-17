　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／新北五股熱飆39.3度　12縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（17）日新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；台北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，中午飆到39.3度，三峽也有38度；另外，北市內湖下午1時50分出現37度。今日高溫排行前10名，都在36度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高溫資訊(紅色)
影響時間：17日白天
＊高溫紅色燈號：新北市
＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣
＊高溫黃色燈號：新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣增多，環境為偏東風，迎風面的東半部及屏東不定時有局部短暫陣雨，東南部及屏東有局部較大雨勢發生的機率，高雄以北為多雲到晴，中午過後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，其中山區降雨機率相對較高。

另外，各地高溫約32至36度，大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝
多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難
遭割喉！她全身赤裸衝超商求救　插管2天搶回一命
朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給
17少年殺女大生狂逃畫面曝　「土地公」助火速抓人
第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵
快訊／國3嚴重車禍！　駕駛死亡
快訊／家寧一家4口現身！　她「全身白」步入法院
快訊／謝欣穎引用「妄言」最新回應！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

快訊／新北五股熱飆39.3度　12縣市「高溫警示」

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　9月起全航線、艙等吃得到

男友曖昧高中妹！噓寒問暖想約單獨見面　她傻眼：噁心到爆

快訊／14:31屏東縣三地門規模3.9地震　3縣市震度1級

肝癌女驗出「永遠化學物質」超標　醫揪隱藏元兇：都在日常生活中

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

快訊／新北五股熱飆39.3度　12縣市「高溫警示」

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　9月起全航線、艙等吃得到

男友曖昧高中妹！噓寒問暖想約單獨見面　她傻眼：噁心到爆

快訊／14:31屏東縣三地門規模3.9地震　3縣市震度1級

肝癌女驗出「永遠化學物質」超標　醫揪隱藏元兇：都在日常生活中

反轉！施暴劉力穎的是韓國人　「同天有2起台女在韓被打」警：搞錯案

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

深耕特殊教育34年　竹市劉菁華老師獲教育部卓越特殊教育人員

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

Krispy Kreme「榛果可可甜甜圈」新上市　限時買1盒送1盒

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

高雄男持木棍暴打前女友！「頭部四肢變形」險死　檢求處重刑

李芷霖「海邊中空」全被拍！解放螞蟻腰 轉身一大片肉色被看光

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

全台變天！　米塔颱風估明生成

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象高溫黃色燈號橙色燈號紅色燈號

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面