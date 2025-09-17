快訊／新北五股熱飆39.3度　12縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今（17）日新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；台北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在新北五股，中午飆到39.3度，三峽也有38度；另外，北市內湖下午1時50分出現37度。今日高溫排行前10名，都在36度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高溫資訊(紅色)

影響時間：17日白天

＊高溫紅色燈號：新北市

＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、台中市、花蓮縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣增多，環境為偏東風，迎風面的東半部及屏東不定時有局部短暫陣雨，東南部及屏東有局部較大雨勢發生的機率，高雄以北為多雲到晴，中午過後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，其中山區降雨機率相對較高。

另外，各地高溫約32至36度，大台北及桃園有局部37度左右或以上高溫發生的機率。



資料來源：氣象署