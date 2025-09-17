　
    • 　
>
政治

解決少數總統弊病　藍委推「二輪決選制」修憲案

▲▼ 羅智強等藍委舉辦「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會 。（圖／國民黨羅智強辦公室提供）

▲羅智強等藍委舉辦「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會 。（圖／國民黨羅智強辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強與吳宗憲、翁曉玲、葉元之今（17日）宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》與《總統副總統選舉罷免法》修正案，確保總統能獲過半數民意支持，彰顯民主意志，解決少數總統帶來的弊病困境。

羅智強表示，2024年總統大選，賴清德僅以40%的得票率當選，而民進黨也未在國會取得多數席次，成為了「雙少數總統」，這樣的「少數總統」嚴重缺乏穩固的民意基礎，更加劇了如今朝野對立的窘境。

羅智強提到，中華民國總統在憲法上權力非常大，應該有相應的民意支撐，讓施政不再互相對立，他更直言，賴清德不服多數民意，發動民主國家史無前例的全國性大惡罷，動用司法機器追殺政敵，包含柯文哲、黃呂錦茹及國民黨黨工同仁，一個民主總統的名言居然是民主不是表決多數贏就可以，如此極端與荒謬的行徑，根本原因就是不服輸，制度上要解決這個困境，就要改成二輪決選制。

羅智強強調，目前的選制，選民投票常採取「策略性投票」，無法反映選民真正的喜好，執政黨只要盡力分化在野黨就能贏，也讓選風非常負面。雖然學理上有修憲派與修法派，如今提出兩路並進，不再糾結技術問題，不讓選舉變成爾虞我詐的棄保遊戲，拒絕反民主的少數總統。

▲▼ 羅智強等藍委舉辦「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會 。（圖／國民黨羅智強辦公室提供）

翁曉玲指出，全世界約四十個總統直選國家中，七成以上的國家都採取二輪決選制，台灣應該比照多數民主國家的選舉制度，修正《總統副總統選舉罷免法》，即便不修憲，也能參考憲法精神與解釋，在《總統副總統選舉罷免法》中來明定選制。

吳宗憲則認為，總統選舉採絕對多數才是世界民主國家的主流，因為可以增加民主正當性和政治穩定性。少數總統像賴清德，就很容易為了鞏固基本盤，只想向少數民意負責，漠視在野多數人的權益，增加社會分裂對立。

葉元之也稱，總統有至高無上的權力，卻幾乎沒有制衡力量，現在的選制容易讓候選人走極端路線，未來改制後，為了得到多數選民支持，總統才會聽取多數民意，成為全民總統。

解決少數總統弊病　藍委推「二輪決選制」修憲案

台灣沒光復節？羅智強轟貶抑國格　「少數總統會出現的瘋狂行為」

台灣沒光復節？羅智強轟貶抑國格　「少數總統會出現的瘋狂行為」

民進黨秘書長徐國勇16日在直播中表示，1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。對此，國民黨立委羅智強轟，莫名其妙的言論，喪失國格、有辱國體，拿著中華民國官員薪水的賴清德，縱容秘書長說出這種貶抑中華民國國格的這種話，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

