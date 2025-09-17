AirPods「即時翻譯」繁中確定年底上線　果粉嗨翻：馬上買

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果秋季發表會結束後，除了iPhone 17系列引起果粉討論外，最受到矚目的就是新一代AirPods Pro 3，除了「主動式降噪」、「極致音質」外，由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」更是被網友喻為翻譯神器，格外受到關注。對此，蘋果AI繁體中文確定在年底前會問世，讓不少果粉直呼，「上市絕對要馬上購入！」

AirPods 在這次發表會最受到關注的「即時翻譯」功能，在先前發表會宣布，啟用時，「即時翻譯」能協助使用者理解不同的語言，並且透過 AirPods 以自然的方式說話來進行溝通。若對方沒有這項免手持功能，也可以選擇將 iPhone 橫放並即時顯示使用者說話內容的字幕，並以對方習慣的語言呈現。對方回應時，說話內容會透過 AirPods 翻譯成使用者習慣的語言。

就是這一項神功能，如果雙方都使用AirPods的話，就會像是即時翻譯雙方對話一樣，而官方15日釋出的最新消息，目前將支援英文、法文、德文、葡萄牙文和西班牙文，在今年底前將新增支援四種語言：義大利文、日文、韓文和中文 (繁體、簡體)，讓不少果粉更期待，「能有繁中的即時翻譯真的太讚！」

※AirPods「即時翻譯」功能適用於支援「主動式降噪」的 AirPods 4，以及搭載最新韌體的 AirPods Pro 2 與後續機型，並須與已啟用 Apple Intelligence 且執行 iOS 26 或以上版本的相容 iPhone 配對使用。