大陸 大陸焦點 特派現場

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

▲廣東正妹在路邊即興跳手勢舞。（翻攝抖音）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸女星劉亦菲因出演《天龍八部》、《神鵰俠侶》等多部經典戲劇而走紅至今，近日就有一名廣東女孩因外貌酷似劉亦菲，在社群媒體只發布三個動態的狀況下，就增加了20萬粉絲。有網友認為，這位女孩比本尊更美，但也有人感到不屑、酸她是「拼多多版劉亦菲」。

這位女孩在抖音上的帳號叫做「劉一菲」，IP位置顯示為廣東，至截稿為止，她只發布了兩部影片與一篇圖文。兩部影片都是她在路邊即興跳手勢舞，圖文則記錄她在小吃店用餐的日常。

從8月11日發布第一部隨拍影片以來，她已經累積了20萬粉絲、超過25萬個按讚；其中一部影片的分享數甚至超過3.5萬次。而爆紅的關鍵，就在於這位女生的五官與臉型都神似劉亦菲。

有大陸網友看了之後嗨喊：「劉亦菲附體了」、「這個可不是像，這就是！」、「比劉（亦菲）更漂亮」、「這就是菀菀類卿吧！只三分像她已是絕色」、「太美了女神」、「老天賞飯吃了」、「這姑娘笑容好有感染力」。

不過也有網友開酸「拼多多版劉亦菲」、「盜版劉亦菲」、「長得像劉亦菲，也是一種資源」，更引發整形的質疑：「動了多少刀」、「整容出來就網紅了」、「開了科技（指相機濾鏡）而已」、「現在化妝技術堪稱變臉」。

還有劉亦菲粉絲不爽地說「劉亦菲就是獨一無二的」、「真的很不喜歡別人蹭茜茜寶的流量」、「小劉亦菲挺多的，不用次次拉劉亦菲上熱搜」、「這麼想靠劉亦菲的名氣出名嗎？模仿有意義嗎？答案是有意義，這樣他就可以火，可以賺錢」。

▲▼廣東正妹神似劉亦菲。（圖／翻攝抖音）

▲▼廣東正妹神似劉亦菲。（圖／翻攝抖音）

▲▼廣東正妹神似劉亦菲。（圖／翻攝抖音）

台啤永豐雲豹啦啦隊「浪Live電豹女」人氣成員Nia，本月底即將迎來生日，這位有著「仙氣擔當」稱號、外型神似劉亦菲的氣質型女孩，開心分享近況：「今年是我加入浪Live電豹女的第二年，這段時間收穫很多，也讓我更有自信地站上舞台！她許下短期目標：「我希望自己不管是在球場應援、還是節目主持，都能比今年更進步、在舞台上發光發熱！另外希望有「蛋糕吃到飽派對」，但她馬上自爆：「因為體重管理，這樣一吃完就要閉關減肥一個月，才能美美現身。」

劉亦菲

