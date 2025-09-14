拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

▲前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

英國聯合社（Press Association）報導，前世界拳擊冠軍海頓（Ricky Hatton）逝世，享年46歲。海頓曾透露，退休後一直受心理健康問題困擾。

法新社指出，海頓的遺體在英格蘭西北部海德（Hyde）的住所被發現。大曼徹斯特警方表示，今天清晨6時45分接獲民眾報案，初步調查顯示死亡原因並無可疑。

▲海頓2000年12月訓練照片。



海頓曾奪得輕次中量級及次中量級世界冠軍，以強悍作風聞名，是當代英國拳壇最受矚目的拳手之一。他的職業生涯曾與茲尤（Kstya Tszyu）、梅偉瑟（Floyd Mayweather）和巴喬（Manny Pacquiao）等知名選手交手。

今年7月，海頓曾宣布將於12月在杜拜復出拳壇。

英國前重量級拳王福瑞（Tyson Fury）在Instagram上哀悼海頓，感嘆「無法相信他如此年輕就離開了」。

另一位英國前世界拳王阿米爾汗（Amir Khan）在X平台表示，海頓是「英國歷史上最偉大的拳手之一」，並呼籲大家正視心理健康。他寫道：「戰士表面堅強，但最艱難的戰鬥常發生在心裡。心理健康不是軟弱，我們需要互相傾聽與支持。」