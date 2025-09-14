　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

▲▼前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）。（圖／路透）

▲前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

英國聯合社（Press Association）報導，前世界拳擊冠軍海頓（Ricky Hatton）逝世，享年46歲。海頓曾透露，退休後一直受心理健康問題困擾。

法新社指出，海頓的遺體在英格蘭西北部海德（Hyde）的住所被發現。大曼徹斯特警方表示，今天清晨6時45分接獲民眾報案，初步調查顯示死亡原因並無可疑。

▲▼前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）。（圖／路透）

▲海頓2000年12月訓練照片。

海頓曾奪得輕次中量級及次中量級世界冠軍，以強悍作風聞名，是當代英國拳壇最受矚目的拳手之一。他的職業生涯曾與茲尤（Kstya Tszyu）、梅偉瑟（Floyd Mayweather）和巴喬（Manny Pacquiao）等知名選手交手。

今年7月，海頓曾宣布將於12月在杜拜復出拳壇。

英國前重量級拳王福瑞（Tyson Fury）在Instagram上哀悼海頓，感嘆「無法相信他如此年輕就離開了」。

另一位英國前世界拳王阿米爾汗（Amir Khan）在X平台表示，海頓是「英國歷史上最偉大的拳手之一」，並呼籲大家正視心理健康。他寫道：「戰士表面堅強，但最艱難的戰鬥常發生在心裡。心理健康不是軟弱，我們需要互相傾聽與支持。」

▲▼前拳擊世界冠軍海頓（Ricky Hatton）。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蛇蠍櫻花妹　切下男友乳頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

細胞顯著加速老化！最新研究曝「斷崖式衰老」年齡層

拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

林芳正將宣布參選自民黨總裁　小泉進次郎、高市早苗加入戰局！

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家中還有6寶

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

75歲還在拚！日本930萬銀髮族不退休　高齡人口29.4%創新高

丟臉！27歲台男「潘尚鈺」跑到日本詐騙　遭逮辯：沒想到是犯罪

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功　泰黑心攤販遭破獲

手伸短裙內摸下體！日17歲少女搭巴士遭猥褻　惡狼竟是企業高層

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

【出國卻有台灣感】來歐洲旅遊，結果到處都像家鄉？笑死XD

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

細胞顯著加速老化！最新研究曝「斷崖式衰老」年齡層

拳壇震驚！46歲英國拳王海頓自宅猝逝　生前坦言心理健康掙扎

林芳正將宣布參選自民黨總裁　小泉進次郎、高市早苗加入戰局！

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家中還有6寶

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

75歲還在拚！日本930萬銀髮族不退休　高齡人口29.4%創新高

丟臉！27歲台男「潘尚鈺」跑到日本詐騙　遭逮辯：沒想到是犯罪

「豬肉抹牛血」當牛肉賣！一沖水秒破功　泰黑心攤販遭破獲

手伸短裙內摸下體！日17歲少女搭巴士遭猥褻　惡狼竟是企業高層

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

海洋光譜號極致假期　美食優宿一次滿足

從海龍宮到外太空　海洋光譜號比樂園更狂更好玩

皇家加勒比海洋光譜號　海陸空全體驗　多玩一點更精彩

【馬路特技】台南男「前輪放平板車」照樣騎！警：最高罰3萬6

相關新聞

拳王也遭受種族歧視卻從不反抗

拳王也遭受種族歧視卻從不反抗

美國白人警察過度執法虐殺非裔男子，引發全美怒火，而種族歧視在體壇也屢見不鮮，WBC重量級冠軍「小泰森」福里(Tyson Fury)就坦言，自己其實一直都受到歧視、被罵「pikey(辱罵吉普賽人詞彙)」，而他認為這件事未來也不會有所改變。

大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

結束、停頓、又繼續　海頓鬧觀眾

結束、停頓、又繼續　海頓鬧觀眾

中俄超高音速導彈　美無防禦武器

中俄超高音速導彈　美無防禦武器

五角大廈：美軍核潛艇能毀掉中俄

五角大廈：美軍核潛艇能毀掉中俄

關鍵字：

Ricky Hatton英國拳王海頓

讀者迴響

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面