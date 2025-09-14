　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥稱拆公館圓環工程「涉中資」　北市府斥造謠：已向警局報案

▲▼ 公館圓環13日晚撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲公館圓環13日晚撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市公館圓環13日開始拆除並填平公車專用地下道，行人零死亡聯盟當晚則召集在地居民等人在公館圓環現場進行「守環行動：圓環大走讀」活動，希望能停止施工重啟協商，更有綠營側翼、青鳥在網路流傳圖片與訊息，內容指稱公館圓環拆除及地下道封填工程為「圖利中資」，「灌漿公司為中國青島公司」，臺北市政府新工處今（14日）嚴正聲明，此指控不僅不實、更是惡意造謠，已於發現第一時間向警局報案，呼籲市民切勿誤信、更勿傳謠。

新工處說明，本案「公館圓環拆除及地下道封填工程」從承攬的永溢營造股份有限公司，到施工委託之協力廠商皆設立於臺灣，絕非外界所傳由「中國青島公司」灌漿施作、更無「圖利中資」之情況。

新工處強調，市府在工程管理上，一向嚴格把關，無論是主承包商或協力廠商，均須符合相關法規及契約規範，市府亦會持續加強監督，以確保公共工程品質與市民安全。

此外，除發現「圖利中資」等不實謠言，新工處亦發現有心人士指控市府拆圓環，是為「讓坦克軍隊進入城市戰後 進攻方更容易且迅速進攻」，此類散布不實訊息、誤導大眾的行為，亦一併送交警方調查，呼籲社會各界勿以訛傳訛，以免觸法造成社會無端紛擾。

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

