赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

▲許多人喜歡到韓國旅遊。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人到國外旅遊，想要省時間又舒適，會選擇搭乘計程車，臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」就提醒，有不少人在韓國釜山搭乘Uber時，乘客還沒上車，司機就已經先按下「開始行程」，直接開始計費，只能看著APP上的計程車繞路，卻什麼都不能做，建議大家更改為「使用PIN碼」確認搭車。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文，最近有許多網友跟他們反映，在釜山旅遊搭Uber時，司機竟然在乘客還沒上車前，就按下開始行程，「計費直接跳表！」乘客只能眼睜睜看著APP上的車輛繞路，卻什麼都做不了，雖然最後Uber會退費，但過程耗時耗力，行程也被毀了。

粉專提醒，這類狀況已不只一次發生，建議在搭乘Uber時，將帳戶設定更改為「使用PIN碼確認搭對車」，如此一來，司機要輸入乘客提供的PIN碼，才可以開始計費。

另外，粉專也指出，行程結束時金額是由司機「手動輸入」，到達目的地後，一定要跟司機確認金額，並看著司機輸入，避免扣款金額跟跳表金額不一致的情況，「旅行最怕不是迷路，而是被騙，多留一份心眼，就能少一份遺憾。」

貼文曝光，許多網友表示，「前年去釜山兩次，一次去就是5天，幾乎有4天都遇到詐騙的計程車司機，繞路是直接大剌剌的，沒在怕你知道，一副就是我在繞路啊怎麼樣，然後假裝聽不懂英文」、「小心Uber taxi driver 他們會兩倍收費，下車前要先確認是否只收一次費用」、「我有遇過司機說T-money沒刷到，結果刷第2次，扣2次錢的」、「我來韓15年，最可惡的最需提防的就是計程車司機（好人雖也不少），連韓國大媽都會怕」。

．本文獲得「不奇而遇 Steven & Sia」授權轉載。