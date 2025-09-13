洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

▲原PO求問，眼鏡到底是否能用洗碗精做清洗。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「可以用洗碗精洗嗎?」一名妹子直呼，查了網路文章，有的說可以用洗碗精，有的又說不可以，搞得她霧煞煞。文章曝光後，網友紛紛熱心解答，「眼鏡行好像都是說用洗碗精」、「一律都是用洗碗精洗的，目前沒有掉鍍膜的問題」。一名驗光師也解答，弱酸弱鹼的清潔劑都不行，而且邊洗澡邊洗眼鏡也不可以。

一名女網友在Dcard納悶表示，到底眼鏡是否可用洗碗精來清洗，「看有些網站寫可以、有些不可以」，讓她實在是搞不清楚。原PO也透露，曾拿「隱形眼鏡保養液」來清洗眼鏡，洗淨效果不錯，但就怕會傷了眼鏡鍍膜。

底下網友熱議，「我眼鏡一律都是用洗碗精洗的，目前沒有掉鍍膜的問題」、「眼鏡行好像都是說用洗碗精」、「不要肥皂、洗手乳、洗髮乳、沐浴乳，最好連超音波都不要，冷水沖過用洗碗精就好」、「眼科醫生直接叫我用洗碗精洗」、「可以用洗碗精，但不能用肥皂跟洗手乳」、「千萬不要沐浴乳，洗了會更糟」、「以前做過某外商眼鏡的製造商，我們都是用酒精跟化妝棉擦鏡片，因為鏡片製程有經過加硬、加膜，酒精並不會傷害膜也高揮發不殘留」。

留言串中，一名苦主透露，「樹脂鏡片的話，不行用肥皂去洗，鹼性的會讓鍍膜掉層，我之前洗一次就掉了」。

事實上，一名驗光師也曾在Dcard解釋，千萬別拿弱酸弱鹼清潔劑來洗眼鏡，像是肥皂、沐浴乳、洗髮乳、牙膏等，「這些會對鏡片鍍膜造成極高的傷害，然後鏡片鍍膜掉了，之後就會對你的荷包君造成二次傷害」，因此只建議使用中性洗碗精就好。

另外，驗光師也提醒，別讓眼鏡接觸高溫，「浴室裡洗熱水澡的溫度就足以讓鏡片受傷了」，就連夏天放車上或車廂也不可以；最後也別拿布來擦拭，因為早期鏡片材質大多是玻璃，確實用布擦拭是沒問題的，但現在大多是樹脂鏡片，若上頭有灰塵，一擦下去就會有刮痕，用衛生紙或面紙壓乾即可。