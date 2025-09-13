文大學生入住「施工中宿舍」遭質疑　校方：嚴格把關安全

▲文化大學大莊館學生宿舍還在整修工程中，卻讓外籍生入住。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

文化大學整修中的宿舍「大莊館」遭爆尚未完工卻先讓外籍生入住，引發安全疑慮。對此，校方回應，大莊館整修工程現正進行收納櫃安裝等收尾工作，預計9月中旬全面完成，在施工期間嚴格把關安全，全程採取防護措施，確保學生權益。

日前有文大學生在Dcard上PO文，指大莊館學生宿舍還在施工，就讓越南學生入住，有安全疑慮，越南學生也很哀怨。更有學生抱怨，大莊館的越生住的一塌糊塗，而校方為招收越南學生，害台灣學生與部分外籍生無宿舍可住。

對此，文大表示，大莊館是文大為境外學生設立的國際交流宿舍，主要服務第一、二年的住宿需求，協助境外新生適應台灣生活與校園文化，為未來融入台灣社會做好準備。住宿生在學習語言與文化時，能與同文化背景的學長姊交流經驗。希望透過校方提供優質住宿環境，鼓勵學生逐步適應本地生活，促進跨文化交流與理解。

▲文大大莊館學生宿舍還在整修工程中，卻讓外籍生入住。（圖／記者許敏溶翻攝）

為提供舒適的居住空間，文大指出，大莊館進行優化整修，主體工程已在暑假完工，目前進行收納櫃安裝等收尾工作，預計9月中旬全面完成。施工期間校方嚴格把關安全，全程採取防護措施，確保學生權益。

文大強調，為提升整體住宿服務量能，校方近年在西門捷運站及關渡捷運站附近新增學生宿舍，共增加約300個床位，為學生提供更充足的住宿選擇。而在住宿保障方面，台灣學生若符合申請條件，同樣享有2年住宿保障。所有學生從大三開始，都是採抽籤方式進行住宿分配，確保公平公正的住宿權益。

教育部表示，大莊館屬於合法使用建築物，已經根據大學法規定，提醒學校注意學生安全與公平住宿需求，並加強與學生溝通，保障學生權益。