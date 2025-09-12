　
大陸 大陸焦點 特派現場

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸知名男星于朦朧11日遭狗仔爆料於北京朝陽的住處墜亡，當日工作室也證實死訊，並排除刑事嫌疑。于朦朧因飾演《三生三世十里桃花》中楊冪四哥「白真」一角爆紅，而楊冪生日剛好為9月12日，與于朦朧的死訊差一天，令劇粉們崩潰直呼，「白真渡完劫回天庭了。」

▲▼于朦朧死訊以被工作室證實，是否為意外仍在調查中。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊已被工作室證實，是否為意外仍在調查中。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，于朦朧的噩耗不僅令粉絲崩潰，也令《三生三世十里桃花》中的多位演員們紛紛發文哀悼。劇中飾演男主角夜華的趙又廷、東華帝君的高偉光、折顏上神的張智堯、離境的張彬彬、素錦的黃夢瑩等多人，皆發文感嘆，願一路好走。

▲楊冪發文。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪發文。（圖／翻攝自微博）

其中，在《三生三世十里桃花》中飾演女主角白淺的楊冪寫道，「四哥願你在另一個世界安好。」該篇文也惹哭萬名劇粉。

迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》中飾演白鳳九，在劇中與于朦朧飾演的白真是叔姪關係，兩人在劇中戲分不少。兩人在殺青後數年，又因同為新疆人，再次在電視節目上合作。

▲于朦朧多年前與迪麗熱巴的合照。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧先前與迪麗熱巴的合照。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴發文寫下，「記憶中你一直是溫柔又真誠的白真，後來在節目上重逢，還是那個善良又溫柔的於朦朧。一路走好，永遠懷念…。」她的下一篇文，剛好接著祝福楊冪的生日賀文「祝冪姐萬事遂意」，令粉絲們感到相當不捨。

▲迪麗熱巴發文。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴發文。（圖／翻攝自微博）

楊冪及迪麗熱巴的發文令劇粉感嘆，「最好的四叔一路走好」、「小鳳九再也沒了那個最寵愛她的四叔，白淺也沒了那個最寵自己的四哥」、「感謝帶給我們那麼多好的角色永遠懷念」、「他只是回天庭了對吧」、「願逝者安息，在另一個世界沒有痛苦，能被溫柔以待，他留下的美好會被大家記得」、「『四哥，你也不要小五了嗎？』白淺最好的四哥沒了」、「淺淺的四哥一路走好」、「最好的四哥啊，我們青丘最好的兄妹」、「四哥願你在另一個世界安好，有一片屬於自己的十里桃子林」。

▲于朦朧飾演的白真。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧飾演的白真。（圖／翻攝自微博，上同）

公開資料顯示，于朦朧1988年6月15日出生於新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。 2014年，他透過參演《把愛帶回家》開始轉型演員，後來也主演了《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》、《兩世歡》、《臨江仙》、《永夜星河》等熱門大陸連續劇。

2017年，楊冪、趙又廷主演的古裝仙俠劇《三生三世十里桃花》播出後獲得巨大迴響。于朦朧在劇中飾演「四海八荒第一美男」白真，也是白淺（楊冪飾）的四哥，憑藉高顏值和生動、細膩的表演獲得觀眾的廣泛關注，並因此拓寬戲劇資源。「白真」也成為于朦朧演員生涯中，最為人所知的一個角色。

▲于朦朧出演《臨江仙》。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧出演《臨江仙》。（圖／翻攝自微博）

于朦朧的最新作品《長夜行》6月底才剛在橫店殺青，這部影集同樣是古裝劇，主打奇幻色彩，由黃日瑩、全伊倫領銜主演。于朦朧在劇中飾演的是何角色，目前暫未官宣。

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

大陸男星于朦朧11日意外離世，警方目前排除他殺可能，事發前一日，他仍在社群平台活動，最後一次在線時間為9月10日晚間21時31分，當時正在查看粉絲發文動態，有粉絲傳訊息到他的官方微博帳號道別，回應文讓人心痛淚崩。

