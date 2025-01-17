　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所員警日前執行車手防制勤務時，在市區提領熱點ATM發現一年輕男子領錢時不停張望，形跡相當可疑，隨即通報同仁支援盤查，發現男子為馬來西亞籍，且身上帶者大量現金，該名男子遭搜索時不僅試圖減證，還把提款卡藏進內褲貼著屁股，但仍被警方發現。

▲▼ 這提款卡有味道 車手遇警方盤查將卡塞屁股仍難逃查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 警方巡邏治安熱點，剛好碰到車手在鬼祟領款，被警方查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 這提款卡有味道 車手遇警方盤查將卡塞屁股仍難逃查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

▲車手遇警方盤查將提款卡塞屁股仍難逃查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

面對警方盤問，男子支吾其詞，表示是以觀光簽證入境，卻無法交代現金來源，警方要求犯嫌出示提領卡片以及單據時，男子拒絕提供，由於其身形與近日在附近ATM四處提領詐欺款項的車手相同，警方於是請他提供手機通訊畫面，沒想到，男子意圖刪除通訊資料，警方立即制止，並加以逮捕。

而男子拒捕，還出手攻擊警員，導致員警手部挫傷，甚至在路旁大喊救命引發路人側目，警方進行搜索時，車手遲遲不願拿出提款卡，原來他早就將提款卡偷偷塞進內褲，所幸警方細心搜查，才在他的屁股位置找到提款卡。

▲▼ 這提款卡有味道 車手遇警方盤查將卡塞屁股仍難逃查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

▲車手行蹤被電眼錄下。（圖／嘉義市警局提供）

警方深入了解發現，該車手在馬來西亞因債務纏身，透過臉書找到工作機會而來臺，沒想到工作內容卻是提領詐騙集團的詐欺所得，在警方詢問過程也無法清楚交代相關共犯的資訊，現在不僅債務無法還清且遭羈押禁見，日後還要面臨被害人求償，可說是得不償失。

嘉義市政府警察局第二分局表示，臉書上常有以高薪、日領、工作輕鬆或是海外職缺等內容吸引求職民眾注意，甚至還會有直接暗示工作內容就是負責提款匯款，然而這些職缺暗藏許多陷阱，並非表面所見如此高報酬。大部分車手在提領期間僅能拿取0.5至1%的報酬，這些報酬還必須扣除需要自付的住宿、交通費用，實際能拿到手的真的相當微薄，呼籲民眾千萬不要輕易嘗試。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

蘆田愛菜20歲「和服美照」曝光！國民女兒長大成人　非凡氣質引網盛讚

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

更多熱門

相關新聞

警所長超商購物巧遇詐團　埋伏逮車手攔截150萬

警所長超商購物巧遇詐團　埋伏逮車手攔截150萬

新北市蘆洲分局龍源派出所所長林裕益日前到超商購物時，意外發現一名男子行跡可疑，在超商內整理交易資料、空白文件及工作證件，懷疑他是詐騙集團車手。林所長隨即打電話調派同仁埋伏，成功逮捕嫌犯，並查扣剛詐騙得手的150萬元現金，協助被害人挽回損失。

詐騙車手颱風天不休息忙取款　車上還有點鈔機

詐騙車手颱風天不休息忙取款　車上還有點鈔機

外籍車手西門町ATM提款　台籍女友把風

外籍車手西門町ATM提款　台籍女友把風

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

載到車手通報警方　機警運將保住婦人辛苦錢

載到車手通報警方　機警運將保住婦人辛苦錢

關鍵字：

後湖派出所詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面