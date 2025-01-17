提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所員警日前執行車手防制勤務時，在市區提領熱點ATM發現一年輕男子領錢時不停張望，形跡相當可疑，隨即通報同仁支援盤查，發現男子為馬來西亞籍，且身上帶者大量現金，該名男子遭搜索時不僅試圖減證，還把提款卡藏進內褲貼著屁股，但仍被警方發現。

▲▼ 警方巡邏治安熱點，剛好碰到車手在鬼祟領款，被警方查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

▲車手遇警方盤查將提款卡塞屁股仍難逃查緝 。（圖／嘉義市警局提供）

面對警方盤問，男子支吾其詞，表示是以觀光簽證入境，卻無法交代現金來源，警方要求犯嫌出示提領卡片以及單據時，男子拒絕提供，由於其身形與近日在附近ATM四處提領詐欺款項的車手相同，警方於是請他提供手機通訊畫面，沒想到，男子意圖刪除通訊資料，警方立即制止，並加以逮捕。

而男子拒捕，還出手攻擊警員，導致員警手部挫傷，甚至在路旁大喊救命引發路人側目，警方進行搜索時，車手遲遲不願拿出提款卡，原來他早就將提款卡偷偷塞進內褲，所幸警方細心搜查，才在他的屁股位置找到提款卡。

▲車手行蹤被電眼錄下。（圖／嘉義市警局提供）

警方深入了解發現，該車手在馬來西亞因債務纏身，透過臉書找到工作機會而來臺，沒想到工作內容卻是提領詐騙集團的詐欺所得，在警方詢問過程也無法清楚交代相關共犯的資訊，現在不僅債務無法還清且遭羈押禁見，日後還要面臨被害人求償，可說是得不償失。

嘉義市政府警察局第二分局表示，臉書上常有以高薪、日領、工作輕鬆或是海外職缺等內容吸引求職民眾注意，甚至還會有直接暗示工作內容就是負責提款匯款，然而這些職缺暗藏許多陷阱，並非表面所見如此高報酬。大部分車手在提領期間僅能拿取0.5至1%的報酬，這些報酬還必須扣除需要自付的住宿、交通費用，實際能拿到手的真的相當微薄，呼籲民眾千萬不要輕易嘗試。