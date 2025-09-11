新北國際青年氣候論壇登場　侯友宜肯定淨零創意行動

▲侯友宜頒獎予「第2屆青年氣候行動創意徵件」4組優勝青年行動團隊。（圖／新北市新聞局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）舉行「新北2025國際青年氣候論壇」，集結來自國內外的青年領袖與專家，共同研商氣候變遷挑戰下的行動，市長侯友宜也到場頒發「第2屆青年氣候行動創意徵件」獎項，表揚優勝團隊的創意行動方案。侯友宜強調，青年的創新思維是城市推動淨零轉型的重要力量，新北市作為地球村的一份子，積極推動淨零碳排政策，鼓勵青年朋友發揮創意並勇於實踐，為下一代打造永續環境。

侯友宜表示，面對日益嚴峻的氣候變遷挑戰，新北市作為全臺人口第一大城市，積極接軌國際趨勢，以2050淨零碳排為目標，逐年推動各項政策。新北市2019年率全國之先發表地方自願檢視報告（VLR）並加入脫煤者聯盟、2020年簽署《氣候緊急宣言》，並於2022年提前達成工業無煤城市目標。

▲新北2025國際青年氣候論壇11日登場，侯友宜鼓勵青年共思淨零行動方案。

此外，侯友宜說，新北市政府也研擬《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，藉由法制化措施推動減碳行動，並在規劃都市更新及大型開發案時納入零碳思維，包括在三重第二行政中心達成碳中和、打造八里區為淨零碳示範區等，盼推動城市進步兼顧永續發展。

今日侯友宜也頒獎予「第2屆青年氣候行動創意徵件」4組優勝青年行動團隊，讚許青年朋友提出循環經濟、環境教育及生態永續等多面向的創意提案，為政府推動零碳政策提供嶄新思維。今年金獎由康橋國際學校秀岡校區的高中同學們所提出的「舊油再生綠行動」奪下，展現青年朋友不容小覷的豐沛量能，期待年輕人的創意持續被看見，並化為具體行動方案加以實踐，為地球盡一份心力。

▲新北市政府11日舉行「新北2025國際青年氣候論壇」，集結來自國內外的青年領袖與專家。