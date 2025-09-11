還原財劃法修法亂象！最後一刻藍才拿出版本　綠批「表決啥都不知道」

▲立法院院會去年12月20日處理財劃法等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發衝突。。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今傳出公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如修法前試算，引發外界熱議。回顧當天修法過程場景，可從立法院院會公報紀錄看到，當時多位民進黨立委就在相關條文表決前示警，「這種臨時拼湊出來的黑箱財劃法，沒有人知道要表決什麼啦！」、「財委會僅用 3 分鐘就把法案送出，沒有逐條審查，才會一直再更正，亂七八糟」、「根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道」。

去年12月20日晚上，立院院會表決通過由藍白立委所主導的財劃法等法案，由於當時民進黨陣營相當不滿修法，在處理每一條條文時現場都相當混亂，立法院院會公報記錄中直接多次提到「現場一片混亂」。

當天的晚間9點47分，韓國瑜宣布繼續開會，當時就在處理現在出現問題的財劃法第16條之1的條文，針對該條文，除了有國民黨原有出委員會的版本外，還有綠委賴瑞隆等16人的提案、蔡易餘等16人提案、民眾黨團提案、高金素梅提案，此外民眾黨也提出修正動議、國民黨也提出修正動議，隨後國民黨及民眾黨再提出再修正動議。因此當時等於該條文就出現了9個版本。

最終進行表決時，綠委陳俊宇發言時表示，「財劃法需要一個公平、公正而且合理的一個分配，才不會造成富有的更加富有，貧窮的依然貧窮。針對這次因為國民黨跟民眾黨所送出來的修正動議內容，真的是藍白陣營食髓知味，經過第 1 會期的擴權法案亂搞、沒有討論，民進黨如果有意見就保留送協商，結果就是像今天我們看到送入院會、隨便討論的這種情形，才會一直在更正或是整頁都打叉的現象，而且當天在財政委員會僅用 3 分鐘召委就把這個法案送出委員會，並沒有提案人的報告或是大體討論，更加沒有逐條審查，才會產生如此的狀況，亂七八糟」。

綠委林宜瑾發言時也質疑，「各位同仁，今天藍、白兩黨 62 席，請問你們有任何一個人盡責任的回到選區跟地方政府討論過財劃法應該怎麼修嗎？這種臨時拼湊出來的黑箱財劃法，臨時一張一張擺到桌子上，在這之前沒有人知道版本是什麼，這種亂七八糟的法案，相信你們也都不曉得要表決什麼啦！」。

綠委蘇巧慧也說，「今天晚上之前，我們其實是處於一種諜對諜的狀態，我們根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道！所以你看看，光是在桌子上的這個版、那個版，最後還有什麼撤銷提案一張紙，這到底是哪一種版？這些版本經過試算了嗎？這些版本後面有配套嗎？…所以今天一切的修法就是荒謬、就是程序，恕我們無法支持這樣的修法！」。

