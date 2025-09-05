睽違12年！海軍敦睦支隊蒞訪吐瓦魯　展現堅定邦誼

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵吐瓦魯，睽違12年的到訪，期間除了與我國駐外大使林東亨先生及當地政府高層互動，該國民眾也熱情的向官兵揮手問候，在在突顯雙方邦誼友好，也為國家外交挹注正面能量。

敦睦支隊航抵友國港口後，受到當地民眾與僑胞手持兩國國旗不停揮舞歡迎，並由副總理暨財政部部長（Panapasa Nelesone）、外交暨勞工貿易部部長（Paulson Panapa）及天然資源部部長（Sa’aga Talk Team）等吐瓦魯國政府高層迎接遠道而來的中華民國海軍官兵，隨後，支隊長劉少將率官兵在碼頭接受當地民眾獻花致敬，一登岸即深刻感受友邦民眾的熱情與友好。

為期兩天的敦訪期間中，「海軍官校鼓號樂隊」、「海軍樂儀隊」及「陸戰莒拳隊」官兵也在當地富納富提國際機場跑道上進行操演，邀請林東亨大使、總理戴斐立（Feleti Penitala Teo) 及當地政府高層等人列席參觀，並獲得友邦民眾熱烈歡呼，第一次見證壯盛軍容的吐國民眾，被海軍精實的操演吸引目光，現場驚呼連連。

值得一提的是，此次敦訪特別安排排球友誼賽，敦睦遠航支隊編組排球代表隊與吐瓦魯民眾一同切磋球技，期間球員們在球場上奮力揮灑汗水，每次的殺球與撲接，也逐漸深化兩國民眾之間的感情，賽後球員們互相握手擁抱，並致贈禮品，充分展現球員的熱情與活力，以及運動場上的良性競爭，鞏固友邦情誼。

此外，為宣揚中華民國國防政策、文化藝術、特色美食及國防自主成果，敦睦支隊也舉辦晚宴，邀請林東亨大使、吐瓦魯國總督法拉尼先生（Tofinga Falani)等人，登上磐石軍艦參訪，瞭解中華民國在各方面的進步與成就。