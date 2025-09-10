咬掉強姦犯舌頭！南韓受害女竟判比他久　崔末子等了61年終獲無罪

▲南韓崔末子等待61年終於換來清白。（圖／翻攝自@kwhotline X）

南韓一名78歲女子崔末子，因數十年前咬斷疑似性侵者舌頭而被判刑，如今歷經61年後，今（10日）下午終於獲得法院撤銷定罪的判決，庭長金賢順表示「缺乏認定重大傷害的證據」，並指出「被告咬斷對方舌頭的行為可認定為正當防衛，因此傷害罪不成立。」隨後觀眾席響起歡呼和掌聲。

綜合外媒報導，崔末子18歲時被控「重傷害罪」，判處10個月監禁，緩刑2年；而當時21歲的加害者盧男僅被判6個月刑期。事件也曾被南韓法律教科書列為法院未能認定正當防衛的經典案例。

根據法院紀錄，1964年5月6日加害男子在慶尚南道金海市將崔末子壓制在地，她咬斷約1.5公分（0.59吋）的舌頭後才得以脫身。該男子不僅持續要求賠償，甚至曾持刀闖入崔末子住所。最終，他僅因非法入侵與恐嚇，被判6個月緩刑，未曾因企圖強姦被起訴；崔末子卻因「超出合理防衛界限」而被判刑。

2018年，受全球#MeToo運動影響，崔末子向倡議團體求助，花費約2年時間蒐集證據，向法院提出重審申請。雖然下級法院先前駁回其申請，理由是缺乏證據支持正當防衛，但她持續抗爭，表示不希望其他性暴力受害者承受孤單的痛苦。

最終，南韓最高法院於2024年12月批准重審。法院今在釜山的聽證中，檢方也罕見地向崔末子致歉，並建議撤銷原判。判決宣布後，崔末子與支持者在法院外笑容滿面，舉著標語「崔末子做到了！」「崔末子成功了！」。

長期支持崔末子的「韓國女性熱線」表示，此次判決將為性暴力受害者爭取正義開創先例。該組織負責人宋蘭熙說：「今後，女性的防衛行為將被視為正當，也意味著將有更少女性遭受不公的痛苦。」

根據統計，從事件發生到崔女士無罪宣判，歷時61年4個月4天，從申請再審起至宣判，歷時5年4個月4天。

南韓歷史上至少還有兩起女性咬斷性侵者舌頭的案例，1988年在安東市，以及2020年在釜山。法院均判決女子行為屬正當防衛，並判無罪。

