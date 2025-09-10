夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

▲鄭明典表示，海溫距平圖仍「一片橘紅」。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

圖文／CTWANT

時序即將進入9月中旬，但各地天氣仍高溫炎熱，雙北更是多日出現有38度極端高溫的機率。對此，前中央氣象局長鄭明典提到，海溫已經開始下降，但是降得比氣候平均還慢，「目前海溫距平圖仍呈現紅色系，比氣候平均高，感覺夏季拉長了。」日本氣象公司日前也表示，秋季預計迎來高溫天氣，因此賞楓時節比以往來的晚，東京、大阪等地預計要到11月底才是最佳賞楓時間。

近期受太平洋高壓影響，全台持續面臨高溫炎熱的天氣。前氣象局長鄭明典10日在臉書貼出一張海溫距平圖，並發文寫道，雖然海溫開始下降了，但是降得比氣候平均慢，因此這張海溫距平圖顯示「正值」，表示現在的海溫比氣候平均高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典進一步說明，日本周邊的海溫長期高於平均值，台灣附近的海溫在不久前稍微顯現藍色系，但現在又回到了紅色系。鄭明典指出，海溫降溫慢，與北風或北方天氣系統仍不活躍有關，「這對一般人來說，感覺就是夏季拉長了。」

此外，日本氣象有限公司日前也在官網說明，預計日本北部、東日本、西日本，9至11月的氣溫都明顯高於平均水平，因此各地賞楓時間偏晚，其中札幌、長野等部分地區，紅葉最佳觀賞期將比往年延後10天以上；東京預計紅葉最佳觀賞期為11月30日左右，大阪則預計在12月4日左右。

最佳賞楓時間。（圖／翻攝自日本氣象有限公司）

延伸閱讀

▸ 夏季電費「1家5口僅用千元內」！實際總額竟要繳5千2 釣一票苦主現身

▸ 老婆同意接送女同事又反悔！尪「一句話」激怒她 賠上21年婚姻

▸ 原始連結