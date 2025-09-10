智慧防麈！花蓮導入AI自動揚塵防制系統　4項重大工程率先應用

▲▼自動揚麈防制系統全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升營建工地空氣品質與環境永續，花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，結合物聯網與人工智慧技術，打造科技化、即時化的防塵管理機制。此舉不僅展現地方政府在環保治理上的創新作為，也呼應花蓮縣長徐榛蔚「永續是花蓮的日常」施政理念。

該系統透過微型空品感測器，全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵。花蓮縣政府積極推動智慧環保與永續城市建設，正式導入「營建工程AI自動揚塵防制系統」，以科技手段強化工地空污管理，提升空氣品質並落實節能減碳目標。此系統已率先應用於四項重大工程，並預計擴展至兩項鐵路建設工程，展現地方政府在環境治理上的前瞻作為，展現地方政府在環境治理上的前瞻作為。

目前已導入AI揚塵防制系統的工程包括：

• 港區常態式疏浚及養灘工程（2021~2026年度）

• 台9線287K+000~292K+625（大禹至玉里段）道路拓寬工程（土方堆置）

• 花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程

• 花蓮縣全民運動館興建工程

此外，縣府亦正積極輔導以下兩項鐵路工程納入AI揚塵防制系統：

• 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB03標（三民至玉里土建及軌道工程，橋梁工程）

• 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB02標（光復至瑞穗土建及軌道工程，路工及排水工程）

工地將設置固定式空氣品質感測器，並自主增設連動式自動灑水系統，有效提升粉塵防制效率達10至15%，並縮短空污應變處理時間。

縣長徐榛蔚表示「我們以永續施政為使命，透過科技與制度並進，打造低碳、智慧、宜居的花蓮。」此外，環保人員巡查作業全面E化，查核結果可即時上傳雲端，提升行政效率與透明度，此政策與聯合國永續發展目標（SDGs）高度契合，特別呼應SDG 11（永續城市與社區）、SDG 12（責任消費與生產）及SDG 13（氣候行動），展現地方政府在環境永續與智慧治理上的實質行動力。

花蓮縣政府將持續擴大AI環保技術應用，攜手產官學界共同邁向淨零碳排，打造永續幸福的花蓮家園。