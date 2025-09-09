屏東市交通事故死亡攀升　警9月起嚴打逆向+無照駕駛

▲屏東警分局加強取締逆向行車等違規行為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣道安會報A1事故預警分析資料，屏東市113年9月份交通事故死亡人數，較前2年同期有增加趨勢，為有效防制交通事故發生，屏東警分局本(9)月起特別規劃交通執法勤務，針對「逆向行駛」、「無照駕駛」等違規項目加強取締。

屏東警分局表示，「逆向行駛」是因駕駛人貪圖一時方便、想抄捷徑，或未熟悉道路而誤闖，然而一旦與對向來車迎面相撞，往往造成難以避免的正面衝擊，其死亡率與重傷率均遠高於一般事故。而「無照駕駛」則代表駕駛人缺乏應有的交通安全知識與操作能力，不僅違法，更將自身與其他用路人置於極大風險中。此外，警方也提醒駕駛人，勿忽視「疲勞駕駛」的危險性，研究顯示，駕駛人若連續駕駛超過4小時未休息，注意力與反應力將顯著下降，猶如酒後駕車般危險，極易釀成追撞、偏移車道甚至翻覆的重大事故。

該警分局表示，9月份適逢各級學校陸續開學，通勤與接送車流量增加，交通環境更趨複雜，這次專案勤務將以易肇事路段為執法重點，規劃機動巡邏、定點攔檢雙軌並行，嚴格取締違規行為。另警方也將透過校園講座、社區宣導、社群平台多管齊下，提醒民眾養成良好用路習慣，共同降低交通事故風險，讓屏東成為更安全的宜居城市。