士林分署攜手國稅局　大安森林公園推反詐與雲端租稅宣導

▲士林分署分署長吳廣莉熱情親切向民眾解說並發放小禮品，加深民眾對反詐與稅務的認知。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署與財政部臺北國稅局今（6）日上午在大安森林公園合辦「定向探索，雲端好森活」租稅宣導活動，設立專屬攤位，透過互動遊戲與有獎徵答，向民眾宣導防詐觀念與依法納稅的重要性，吸引大批民眾熱情參與。

活動現場規劃多元主題攤位，其中士林分署推出結合「反詐」與「稅務知識」的有獎徵答遊戲，讓參加者在趣味互動中學習辨識詐騙手法與防範技巧，同時加深對納稅義務的認識。除了發放宣導資料與小禮品，分署更首度公開行政執行署吉祥物「拍寶」造型的療癒小物「除錯章」，象徵執行同仁嚴謹專業的態度，章底印有「JUSTICE&LOVE」，傳達公義與關懷的核心價值。

活動還設置「Q版拍寶打卡框」，吸引大小朋友拍照打卡並分享到社群平台，進一步擴大反詐與租稅觀念的傳播效果。

士林分署長吳廣莉表示，詐騙嚴重侵害社會信任基礎，執行機關將持續推動防詐意識；而依法納稅是國家建設與社會發展的重要基石。她強調，希望藉由活動提醒民眾提高警覺、守護財產，也能養成依法納稅的良好習慣，共同營造安全、守法的社會氛圍。