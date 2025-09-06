快訊／台中25歲女「跨過西區」墜溪漂流40分鐘　搶救不治亡

▲台中一名25歲蔡女被朋友目擊墜溪，重傷死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市25歲蔡姓女子今（6）早被友人目擊，在市區墜落麻園頭溪橋，警消立即出動大批人馬搜索，約莫40分鐘後，在落水點3公里外的五權西橋攔截到蔡女，發現人已經無呼吸心跳。搜救人員緊急將人拉上空地急救CPR，並送往中國附醫搶救，但仍於稍早宣告不治死亡。

事發在今早6點半，身穿黑衣的蔡女被目擊從橋上墜落，隨即在溪水中載浮載沉，看不見人影，消防局出動30名消防員，出動各式消防車14輛、船艇2輛前往各處搜尋，並且設置攔截點。

蔡女從事發點西屯區太原路一段和華美西街二段，一路沿著麻園頭溪往南漂流，漂了約莫3、40分鐘，已經快跨過整個西區，就快要進入南區，才在西區跟南屯區交界的五權西路口的攔截點被尋獲，整個過程漂流約3公里左右。

搜救人員發現蔡女後，立即將人救上溪中的水泥空地，發現他重傷無呼吸心跳，隨即施作CPR搶救，並由目擊親友確認，就是一早墜溪的蔡女，緊急將人送往中國附醫治療搶救，仍不幸宣告不治。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995