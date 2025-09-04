▲義大利男挑戰5000張紋身貼紙，連私密處都貼爆！爸媽反應全網笑瘋 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

記者王威智／綜合報導

紋身貼紙可以玩到什麼程度？有人當裝飾，有人拿來惡搞，但在義大利波隆那，一名網友竟然直接把自己當畫布， 挑戰貼滿全身5000張紋身貼紙！從頭到腳、甚至連媽媽最不想看到的私密部位都沒有放過，最後爸媽的反應更是讓人笑翻。

義大利波隆那一名網友突發奇想，挑戰在自己身上貼上超過 5000張紋身貼紙，並全程拍攝紀錄，影片上傳後立刻引發網路熱議。

男子在影片中邊貼邊喊累，笑稱「我今天做了超過5000次，我好像被虐待了」，過程長達數小時，連背部、肩膀與手臂都沒有放過，甚至還用上會在暗處發光的特殊貼紙，最後他興奮宣布：「我們完成了！」

▲義大利波隆那一名網友突發奇想，挑戰在自己身上貼上超過 5000張紋身貼紙 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

最爆笑的情節出現在他把成果秀給爸媽看。爸爸看到後直接笑出聲，但媽媽一度揉眼不敢相信，接著當場尖叫。男子還故意留了一手，拉開內褲展示連私密部位也貼滿貼紙，讓媽媽瞬間破防，直呼難以接受，這一幕也成為全場最大亮點。

但紋身貼紙貼都貼了，就得等它自動剝落，不過，他的媽媽實在看不下去，甚至拿起封箱膠帶就在他身上一陣狂黏。