　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

義大利男挑戰5000張紋身貼紙　連私密處都貼爆！爸媽反應全網笑瘋

▲▼ 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

▲義大利男挑戰5000張紋身貼紙，連私密處都貼爆！爸媽反應全網笑瘋 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

記者王威智／綜合報導

紋身貼紙可以玩到什麼程度？有人當裝飾，有人拿來惡搞，但在義大利波隆那，一名網友竟然直接把自己當畫布， 挑戰貼滿全身5000張紋身貼紙！從頭到腳、甚至連媽媽最不想看到的私密部位都沒有放過，最後爸媽的反應更是讓人笑翻。

義大利波隆那一名網友突發奇想，挑戰在自己身上貼上超過 5000張紋身貼紙，並全程拍攝紀錄，影片上傳後立刻引發網路熱議。

男子在影片中邊貼邊喊累，笑稱「我今天做了超過5000次，我好像被虐待了」，過程長達數小時，連背部、肩膀與手臂都沒有放過，甚至還用上會在暗處發光的特殊貼紙，最後他興奮宣布：「我們完成了！」

▲▼ 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

▲義大利波隆那一名網友突發奇想，挑戰在自己身上貼上超過 5000張紋身貼紙 。（圖／翻攝IG＠juliogiammanco）

最爆笑的情節出現在他把成果秀給爸媽看。爸爸看到後直接笑出聲，但媽媽一度揉眼不敢相信，接著當場尖叫。男子還故意留了一手，拉開內褲展示連私密部位也貼滿貼紙，讓媽媽瞬間破防，直呼難以接受，這一幕也成為全場最大亮點。

但紋身貼紙貼都貼了，就得等它自動剝落，不過，他的媽媽實在看不下去，甚至拿起封箱膠帶就在他身上一陣狂黏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王滬寧會見洪秀柱　93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

義大利男挑戰5000張紋身貼紙　連私密處都貼爆！爸媽反應全網笑瘋

他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

義大利男挑戰5000張紋身貼紙　連私密處都貼爆！爸媽反應全網笑瘋

他59歲活成29歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

新奇熱門新聞

他59歲！逆齡秘訣全公開：每天必做「這件事」

巴黎世家「新款托特包」酷似塑膠袋！售價3萬賣到缺貨

LV推24萬龍蝦包　業者曝熱銷程度

義大利男貼滿5000張紋身貼紙

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

「陰唇皮」、「炒陰莖」入菜敢吃嗎？

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

女換衣秒失蹤　1年變全裸不倒翁

「大黑蛇」漫遊台北　神人解答是它！

借屍還魂！43歲妻「病轉18歲少女」

48DD阿嬤想縮胸　申請補助遭打臉

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

自慰太激烈！日本型男漫畫家休刊

7千萬超跑車主　20多歲螺絲小開

更多熱門

相關新聞

機場報告櫃台大火　遊客提行李逃命

機場報告櫃台大火　遊客提行李逃命

義大利米蘭機場發生火災，一名男子在飛往歐洲的航班報到櫃檯，突然點燃垃圾桶，迅速變大的火勢引發其他乘客恐慌、紛紛竄逃，男子還拿出鐵鎚，砸壞了電子螢幕，場面十分混亂。

威尼斯被偷錢包護照　八寶媽靠AirPods逮扒手

威尼斯被偷錢包護照　八寶媽靠AirPods逮扒手

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

義爆發肉毒桿菌中毒　2死14人住院

義爆發肉毒桿菌中毒　2死14人住院

NespressoＸ花神聯名膠囊開賣

NespressoＸ花神聯名膠囊開賣

關鍵字：

義大利波隆那紋身貼紙5000張挑戰網友惡搞私密處網路爆紅趣味新聞國際奇聞

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面