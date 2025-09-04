　
社會 社會焦點 保障人權

應曉薇收押1年暴瘦20公斤　庭上哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生

▲▼ 應曉薇 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲應曉薇遭收押1年暴瘦20公斤，且每天都在抓蟑螂放生。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

北院今（4日）續審京華城案，延押與否成焦點。應曉薇的律師強調她沒有逃亡、串證之虞，羈押一年更讓她健康惡化。應曉薇在法庭上虛弱地說，「我每天學習抓牆上蟑螂，用衛生紙抓住再放生，因為我相信眾生平等」。她哽咽指證人對她有利的說法遭檢方曲解，悲嘆羈押如「關到死」，但仍感謝法官曾讓她短暫交保擁抱母親。

應曉薇的律師強調，應並無逃亡或串證之虞，且主要證人均已完成交互詰問，檢方仍主張延押，形同架空程序，律師指出，檢方將沈慶京的公益捐款誇大為賄款，起訴內容張冠李戴；而應在羈押一年來健康急劇惡化，體重暴瘦20公斤，罹患貧血與心血管疾病，精神渙散，身心狀況堪憂，加上母親年邁、小孩學成即將返台需要照顧，懇求法官准予具保停押。

當審判長問應曉薇有話要說嗎？應曉薇拿起麥克風聲音虛弱說，被關一年來的生活，「每天都在做同一件事，就是看著牆上蟑螂爬，再用衛生紙抓住，透過窗戶缺口放出去，因為我相信眾生平等。」她強調，歷來出庭的證人從未指稱遭自己施壓或威脅，卻被檢方曲解，讓她無力辯解。

她回憶，去年曾短暫獲准交保6天，剛好遇上元旦，能回家抱抱母親，那段時光至今仍心懷感激許芳瑜法官；但如今再度遭收押一年，讓她悲嘆「乾脆把我關到死好了」，並語帶哀傷表示「哀莫大於心死」。

最後，應曉薇說「人在做天在看」請法官依法行事，最後還向法官、檢察官表達謝意。

審判長江俊彥一開庭時即說明，柯文哲與應曉薇羈押期10月1日屆滿，是否延押須依審理進度及證人詰問情況評估，不一定今日裁定。原定9月2日、4日傳喚證人彭振聲，因2日已完成詢問，今才進行延押與具保停押聲請。庭訊結束後，柯文哲、應曉薇先帶回候審室，若今晚仍未完成評議，將暫時還押看守所。

