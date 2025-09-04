女子超商偷比「國際求救手勢」！店員一看秒報警...家暴男被逮

▲女子在超商偷比「國際求救手勢」逃過一劫。（圖／翻攝阿罕布拉警察局臉書）

美國加州一名女子在超商偷偷在背後比出「國際求救手勢」，讓員工知道她處於危險中，讓警方順利逮捕家暴男，據悉，這個求助手勢最初在疫情期間發明，幫助隔離中的人通過視訊向親朋好友表達求助。

據《每日郵報》報導，此事發生在加州格倫多拉市某加油站內的7-Eleven，女子跟一名男子待在一起，她偷偷地在背後做出了求助手勢——將大拇指收在四個手指下，據悉，這手勢是在2020年4月由加拿大女性基金會（Canadian Women's Foundation）所發明，用來表示某人正在遭遇基於性別暴力，並需要幫助。

當員工注意到她的手勢後，立即聯繫了警方。警察到達現場後，詢問這對男女是否安好，女子輕聲回答「沒事」，但當警察要求與她單獨交談時，才發現發生了家暴事件，而當警方要男子起身時，他卻企圖逃跑，但被警察迅速制。

警方發現，帕隆比身上不僅有拘票，還攜帶電擊槍，他被帶到阿罕布拉警察局，並被拒絕保釋。帕隆比將於11日回到法庭，而該名員工也因及時幫助女性而受到讚揚。

據悉，這個求助手勢在疫情期間發明，幫助在隔離中的人通過視訊向親朋好友表達求助，後來逐漸應用於日常生活中。「求救信號」 （Signal for Help）的做法是：先舉起一隻手，將大拇指往掌心收，再用其餘四指蓋住大拇指，形成「手指包覆大拇指」的姿勢。

