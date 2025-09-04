快訊／花蓮狠男追求被拒勒殺女師　今依殺人性侵、強盜重罪起訴

▲天使般的蔡姓老師遠赴花蓮偏鄉任教不到9個月，遭教會劉姓教友勒斃，命喪所信仰與奉獻的所在。（圖／翻攝自Facebook／蔡老師）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

29歲蔡姓女老師今年5月在花蓮偏鄉任教不到9個月，在教會宿舍內遭26歲教友劉姓男子勒斃，案發翌日警方全力追緝，在新城海堤林區找到劉嫌，將其帶回偵訊，劉嫌雖坦承犯案，但否認涉及性侵。花檢複訊後，依殺人罪向法院聲押獲准，今(4)日花檢以侵入住宅、侵入住宅強制性交而故意殺害被害人、殺人、強盜等罪嫌提起公訴。

蔡老師2024年從成功大學畢業，通過教師甄試後主動選擇偏鄉學校，於同年8月30日正式報到，在花蓮偏鄉國中任教，平時住在教會宿舍，劉男是聽語障礙教友，2人因教會活動認識，他多次向蔡老師表達好感，甚至頻繁傳訊騷擾，疑因遭對方封鎖LINE後心生不滿，最終釀成命案。

今年5月16日晚間，劉嫌得知宿舍無人，從廚房氣窗翻入，闖入蔡老師房間欲對其行不軌之舉，蔡老師強力抵抗，劉嫌竟以她脖子上的金屬項鍊緊勒頸部，導致蔡老師窒息身亡。劉嫌犯案後，將蔡老師的內褲褪下並帶走。目擊者指出，17日清晨約5時，曾看見他在住處清洗衣物，行為明顯異常。經調查，他不僅清洗自己沾血的衣服，也一併將帶回蔡老師的內褲洗淨，疑意圖湮滅證據。

不只如此，劉嫌還拿走蔡老師的手機與平板電腦，冒用她的身分，在教會群組傳送「女老師遭殺害，快去找她」意圖混淆視聽，製造是他發現現場的假象。

▲劉男殺害花蓮國中女師後企圖輕生。（圖／地方中心翻攝）

案發後，警方鎖定劉嫌身分與行蹤，17日中午在新城鄉海堤防風林區發現他獨自呆坐，神情呆滯，身旁還遺留一條自製且已斷裂的藤繩，顯示曾企圖上吊輕生但未果。警方當場將其逮捕，帶回偵訊。劉嫌雖坦承殺害蔡老師，卻極力撇清性犯罪嫌疑，供稱只是「做了不禮貌的行為」。

花檢複訊後，依殺人罪向法院聲押獲准，今日花檢確認偵查終結，以侵入住宅、侵入住宅強制性交而故意殺害被害人、殺人、強盜等罪嫌對劉嫌提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995