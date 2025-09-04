快訊／縮胃手術害2死　網紅名醫200萬交保限境

▲王銘嶼醫師。（圖／翻攝臉書／大踐師-王銘嶼醫師的實踐修鍊場）

記者陳宏瑞、葉國吏／高雄報導

安泰醫院的王銘嶼醫師，因在社群平台擁有眾多粉絲被譽為減重名醫，近日因執行縮胃曠腸手術導致病患身亡。衛生局多次深入調查後，揭露王銘嶼及安泰醫院涉及多項違法行為。高雄市政府已依法對其重罰，並將相關案情移送檢調偵辦，訊後諭令王銘嶼醫師200萬交保、限制出境出海。

王銘嶼的醫療話術曾被視為吸引病患的關鍵，甚至被國民黨立委柯志恩和陳菁徽形容為「醫界宋七力」。但事實卻令人震驚，他執行的「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」不僅引發兩起病患死亡事件，更被查出存在違法收費、使用來源不明醫材等問題。

▲小港安泰醫院 。（圖／翻攝自Google Map）

衛生局發現，王銘嶼在手術過程中違反多項法規，甚至涉及過度醫療。8月22日召開的醫師懲戒會中，以《醫師法》廢止其執業執照。此外，他在社群平台上刊登未完整揭示風險的醫療廣告、未依規定製作病歷，甚至私自輸入醫療器材，這些行為均被依法裁罰。安泰醫院本身也難逃責任，因未妥善管理導致患者傷亡，外科業務被勒令停業三個月。

另外，安泰醫院被查出縮胃手術收費超出標準，共超收67人，罰鍰高達335萬元，並要求返還費用。同時，管制藥品管理疏失及器材非法供應等問題也浮上檯面。高雄市政府強調，此案不僅牽涉病患安全，更暴露醫療界的深層問題，將持續監督安泰醫院整改，並依法移送檢調追查，訊後諭令王銘嶼醫師200萬交保、限制出境出海。