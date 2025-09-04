　
社會 社會焦點 保障人權

被控偷電1年少繳8萬7750元電費　女住戶下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）被台電指控偷電，1年共計短少計算電量1萬9587度，短少支付電費為8萬7750元，因而挨告；阿鳳則矢口否認，並聲稱向台電解釋很久也沒用，這才自認倒楣和解。高雄地院法官日前審理此案，並依犯詐欺得利罪，判處阿鳳拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，還要向公庫支付1萬5000元。

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲阿鳳被指控破壞台電電表。（示意圖／記者劉亮亨攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿鳳自去年某日起，將裝設在住處的台電電表封印鎖破壞，並改變電表內部結構，導致電表計量失準，直到台電人員到場察看之後發現異狀，才揭發此事。經台電統計，阿鳳的行為讓台電共計短少計算電量達1萬9587度，整整1年短少支付電費達8萬7750元。

阿鳳到案之後矢口否認犯行，她聲稱，電表示設置在鐵捲門內，根本不會有人接觸到，但她跟台電公司解釋很久都沒有用，這才自認倒楣和解。不過，檢方並未採信阿鳳的說詞，訊後仍依法將她起訴。

高雄地院法官認為，阿鳳破壞電表封印鎖，進而詐得短繳電費的利益，行為確實不妥，考量到她事後已坦承犯行，態度尚可，也與台電達成和解並賠完畢，經此教訓，應當不會再犯，最終依犯詐欺得利罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，還要向公庫支付1萬5000元，全案仍可上訴。

