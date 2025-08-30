手機遺失遭拔SIM卡　「友人LINE跳1通知」助失主報警找回

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）今年6月間在騎車返家途中撿到一部手機，卻沒有送交派出所，反而將SIM卡拔掉，再插到自己的手機內使用，後來失主的朋友莫名收到LINE自動加好友訊息通知，這才被抓包。高雄地院法官日前審理之後，依犯侵占遺失物罪，判處阿鳳罰金5000元，得易服勞役5萬元。

▲失主的朋友收到LINE跳出自動加好友訊息通知。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳今年6月間騎機車行經高雄市一處道路，看見路邊有一部遺落的手機，竟將手機撿起來占為己有，還把裡面的SIM卡拔起來，換到自己的手機上使用。後來因為失主的朋友發現LINE跳出自動加好友訊息通知，失主得知此事後，立刻報警處理，警方很快便循線找上阿鳳。

阿鳳辯稱，她將手機撿起來之後就回家了，卻忘記有這麼一回事，她只是忘了送交派出所，沒有想要占為己有；至於為何要拔掉手機內的SIM卡，她回答，只是想要看看該張SIM卡有沒有網路。

高雄地院法官認為，如果阿鳳只是單純忘記要將撿到的手機送交派出所，為何會執意探究手機內的SIM卡可否連接網路，進而拔除SIM卡並安裝到自己的手機內使用，她的說詞無非是事後卸責之詞，不足採信。

法官表示，阿鳳因一時貪念，將撿到的手機占為己有，增加失主尋回失物的困難度，損害到他人的權益，行為確實不妥，考量到她犯後僅坦承客觀事實而否認主觀犯意，但仍積極與失主達成和解，最終依犯侵占遺失物罪，判處她罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。