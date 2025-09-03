全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

▲冰島因地理環境因素導致蚊子難以生存。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

夏季蚊蟲叮咬讓人煩惱，甚至還可能帶來瘧疾、登革熱、茲卡病毒等疾病。然而，全球幾乎所有國家都有蚊子，唯獨北歐島國冰島是個例外，被譽為「無蚊天堂」。不過，專家提醒，這項奇蹟可能因全球氣候變遷而受到挑戰。

根據《Live Science》報導，冰島雖然距離挪威、蘇格蘭、格陵蘭並不遠，但廣闊的海洋形成天然屏障，使蚊子難以跨越。即便偶有蚊子搭乘航班抵達冰島，也無法在當地繁殖落地生根。

冰島大學湖沼學榮譽教授吉斯拉松（Gísli Már Gíslason）指出，冰島其實並不缺乏適合蚊子產卵的水域，但當地漫長冬季與春秋的反覆凍融，會在蚊子幼蟲發育完成前就將其凍死，導致族群難以建立。此外，即便存在地熱池，過高的水溫與化學成分也不利於蚊子成長。

倫敦衛生與熱帶醫學院助理教授瓊斯（Robert Jones）解釋，蚊子繁殖需要穩定、不結冰的液態水域，這正是冰島所缺乏的條件。他進一步警告，若隨著全球暖化，冰島春秋季的結冰期縮短，長時間存在的液態水體將為蚊子提供生存空間，蚊子有可能在未來突破環境限制，建立永久族群。

專家也舉例，美國夏威夷群島原本沒有蚊子，但19世紀因船隻引入後迅速繁殖，如今甚至擴散到高海拔森林。冰島未來或許也可能面臨同樣情況。

至於是否會出現熱帶病媒蚊？專家認為，攜帶登革熱、茲卡病毒的埃及斑蚊（Aedes屬）仍需要熱帶或亞熱帶環境，短期內在冰島存活的機率極低。預測顯示，即使到了2080年，北歐大部分地區仍不會爆發登革熱疫情。