女遭撞成植物人索賠千萬　二審認「自負過失占6成」判賠490萬

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

鄭姓女子2022年騎機車貿然從外側車道左轉，遭後方陳姓男子騎車撞翻、傷重變成植物人，家人替她提告求償1725萬餘元，一審認定須自負5成過失責任、判賠662萬餘元，上訴後，台北地院二審認為鄭女過失責任增加為6成，改判陳男賠償490萬餘元，可上訴。

本案發生於2022年1月12日上午11點多，當時37歲鄭女騎機車在北市新生北路2段往南與民生東路交岔口，過馬路一半打左轉燈、隨即從外側車道直接靠左，遭陳男騎車追撞倒地，鄭女因顱骨骨折、顱內出血造成肢體偏癱、認知與語言障礙，惡化成終生臥床的植物人。

鄭父聲請法院宣告女兒為受監護人，以女兒之名提告向陳男求償，包括餘生所需看護費1062萬餘元、完全喪失勞動能力損害586萬餘元，加上精神慰撫100萬元，鄭父承認女兒有25%過失責任，再扣掉已領強制汽車責任險理賠200萬元，要求陳男應付1111萬餘元。

陳男辯稱鄭女沒依規定提前30公尺打方向燈、轉彎時又沒注意禮讓後方直行車，且沒繫好安全帽扣環造成頭部重傷，陳男否認超速，聲稱事發前，他剛減速閃避1輛汽車，車速僅剩約50.2公里，與事故路段限速50公里差不多，應重算過失責任。

一審法官指鑑定顯示陳男抵達路口前的車速為74.23公里，從鄭女開始左轉到撞上只有1.954秒反應時間，若陳男遵守速限並注意車前狀況，反應時間可增至2.9秒、足以閃避，即使從寬計算陳男在撞擊點前約145公尺處亮起煞車燈，車速仍達66.05公里，還是超速。

一審依鑑定報告認定陳男為肇事主因，但考量鄭女沒提前打燈、沒注意左方有無來車就轉彎，且鄭女傷勢集中於頭部，與沒繫好安全帽扣帶有因果關係，鄭女須自負一半過失責任，據此判決陳男應賠662萬餘元。

陳男上訴仍稱沒超速、請求再鑑定過失責任，二審沒採納，但認為鄭女過失行為，還包括從多車道外側直接左轉、沒預先駛入內側車道，自負過失責任增為6成，酌減改判陳男賠償490萬餘元，可上訴。

事發前曾在餐廳擔任鐘點工的陳男，也提告向鄭女求償醫藥費、修車費與工作損失共20萬元，法官判鄭女須賠8285元確定，陳男所涉過失傷害等罪嫌，已獲不起訴處分。