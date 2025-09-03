下令部長站上溝通第一線　卓榮泰：不排除主動啟動兩院協商

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受Yahoo《齊有此理》專訪，今（3日）播出。針對未來的行政立法兩院互動，卓榮泰說，未來行政院會更積極主動參與兩院的協商，甚至會主動啟動兩院協商，「行動創新AI內閣2.0」有很多有經驗的部長，他們要負責第一線的協商；若有困難，可以拉到行政院，秘書長張敦涵也非常有經驗；若能不行，他可以親自跟相關部會首長一起協商。卓也喊話，希望韓院長能夠隨時跟政院保持暢通的溝通。

卓榮泰說，未來行政院會積極、而且主動的參與兩院的協商，甚至要主動去啟動、主動參與兩院協商。卓指出，過去有2次是把朝野黨團請到行政院，或是到外面有餐敘，「我認為，這種方式都有助於那一段時間解決那一個問題」。

卓榮泰表示，後來比較多時間是讓朝野的黨團在立法院裡面協商，他認為，未來既然有這麼多有經驗的部長，他們要負責第一線的協商，真的有困難的拉到行政院來，現在的秘書長張敦涵也是非常有經驗的，各種行政跟政務的工作都有經驗，他也可以負責一個層次的協商。

「若真的最後有必要，我還要跟我們的財政單位跟部會首長一起跟立法院協商。」卓榮泰也說，希望韓院長能夠隨時跟我們保持這樣暢通的溝通。

卓榮泰舉例，在上個會期最後2、3個禮拜進行的協商，他認為是比較順暢，一方面也是因為都是國人迫切需要的，風災特別條例、韌性特別條例、追加預算等，大家比較需要的，那就推得比較順。

卓榮泰說，至少已經有操作出一種模式出來了，已經有操作出，「你沒有覺得上個，這個最後兩、三個禮拜比較順一點嗎？因為是議題是大家需要的」。

卓榮泰強調，會主動，該說明的要說明、該要求的要要求、該堅持的要堅持，過去有幾次這樣的例子，像今年的總預算就付委開始審議了，那過去在那段時間都有創造出那種解決問題的模式，但不是一直出現，「那我以後會一直出現，只要順了以後它就有一道規則可以演進」。

因為我們有很多有經驗的部會首長，還有我們現在新的秘書長跟副秘書長，也都可以協助這個工作，就全力的在推動。