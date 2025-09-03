兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）2021年間曾因提供帳戶給他人而捲入詐欺案件，沒想到2023年10月間他又將帳戶提供給陌生人使用。雖然阿興堅稱自己也是受到詐團話術欺騙，希望能獲得減刑的機會，但新北地院法官認為他的情況沒有任何「可憫恕或足以引起一般人同情之處」，最終依法判處他有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

判決書中記載，阿興2023年10月間依照自稱是跨境電商的詐團成員指示，將自己名下的銀行帳號與詐團提供的虛擬貨幣交易平台帳戶綁定，再將該幣託帳戶提供給對方使用；詐團成員隨後利用假投資等話術，誘導2名受害者前往超商加值，再把贓款通通轉出至不明電子錢包中。

事後，受害者們發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿興。阿興到案之後，自稱他也是受到詐團話術欺騙，一時不察才會交出帳戶，他在本案中沒有獲利，事後也感到很後悔，希望法官能依法減刑。

不過，新北地院法官認為，阿興早在2021年間就曾因提供帳戶給他人而捲入詐欺案件，如今又把幣託帳戶拿給他人使用，淪為詐團洗錢的工具，導致受害者財產損失，行為確實不妥，考量到他終能坦承犯行，只是至今仍未與受害者達成和解，因此依幫助犯修正前洗錢防制法第14條之洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日。

至於減刑的部分，法官表示，綜觀本案的犯罪情節，是阿興為圖不勞而獲所導致，客觀上沒有任何可憫恕之處或足以引起一般人同情的狀況，所以沒有採信他的主張。全案仍可上訴。