　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）2021年間曾因提供帳戶給他人而捲入詐欺案件，沒想到2023年10月間他又將帳戶提供給陌生人使用。雖然阿興堅稱自己也是受到詐團話術欺騙，希望能獲得減刑的機會，但新北地院法官認為他的情況沒有任何「可憫恕或足以引起一般人同情之處」，最終依法判處他有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿興兩度將帳戶交給他人使用，因而捲入詐欺案件。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年10月間依照自稱是跨境電商的詐團成員指示，將自己名下的銀行帳號與詐團提供的虛擬貨幣交易平台帳戶綁定，再將該幣託帳戶提供給對方使用；詐團成員隨後利用假投資等話術，誘導2名受害者前往超商加值，再把贓款通通轉出至不明電子錢包中。

事後，受害者們發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿興。阿興到案之後，自稱他也是受到詐團話術欺騙，一時不察才會交出帳戶，他在本案中沒有獲利，事後也感到很後悔，希望法官能依法減刑。

不過，新北地院法官認為，阿興早在2021年間就曾因提供帳戶給他人而捲入詐欺案件，如今又把幣託帳戶拿給他人使用，淪為詐團洗錢的工具，導致受害者財產損失，行為確實不妥，考量到他終能坦承犯行，只是至今仍未與受害者達成和解，因此依幫助犯修正前洗錢防制法第14條之洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日。

至於減刑的部分，法官表示，綜觀本案的犯罪情節，是阿興為圖不勞而獲所導致，客觀上沒有任何可憫恕之處或足以引起一般人同情的狀況，所以沒有採信他的主張。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！　女騎士遭捲車底當場慘死

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

更多熱門

相關新聞

提款購買美金 警及時攔阻投資詐騙

提款購買美金 警及時攔阻投資詐騙

東港一名72歲楊姓老翁日前至銀行欲提領10萬元購買美金，聲稱作為投資用途，卻對交易細節與來源避重就輕，讓行員起疑，通報東港警方到場。經員警與行員耐心勸導，並說明常見投資詐騙手法，他才驚覺險遭詐騙，當場打消提款念頭。

涉詐獲緩起訴又行騙　他求緩刑被打臉

涉詐獲緩起訴又行騙　他求緩刑被打臉

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

關鍵字：

新北地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面