國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭F-16「特技失手」墜毀爆炸！　1年前恐怖巧合被翻出

▲▼波蘭F-16「特技失手」墜毀爆炸！　1年前恐怖巧合被翻出。（圖／翻攝X）

▲波蘭一架F-16在彩排「桶滾」特技時墜毀爆炸。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

波蘭一架F-16戰機替航空展表演彩排時，不慎墜毀爆炸，飛行員當場喪命。網友翻出影片發現，去年7月另一架波蘭軍機也在彩排飛行表演時墜毀，而且執行的是同一個特技動作。

現場畫面顯示，該架F-16完成桶滾（barrel roll）動作後突然失控，機身觸地著火，並在滑行一段距離後爆炸。現場立即啟動救援行動，所幸無其他人員傷亡。

波蘭軍方28日證實，這架空軍F-16戰機來自波蘭中部城市波茲南（Poznan）附近的第31戰術空軍基地，在為拉多姆航空展（Radom Airshow）進行表演彩排時墜毀，飛行員不幸死亡，原定周末登場的活動也已緊急取消。

波蘭國防部長科辛尼亞克-卡密茲（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在X發文哀悼，「這名軍官始終以奉獻精神和極大勇氣為國家服務，我向他致敬。」

2024年7月12日，波蘭空軍一架M-346在為格丁尼亞（Gdynia）海軍航空旅成立30周年活動，進行航空表演彩排，卻也不幸墜毀。當時畫面顯示，戰機做了一個桶滾動作後，突然向地面俯衝，撞擊跑道後爆炸，並且碎裂成數段。那一名飛行員也當場喪命，但未波及其他人員或戰機。
▼去年7月的戰機墜毀畫面。

08/28 全台詐欺最新數據

