關稅衝擊傳產！龔明鑫與水五金業者座談　王惠美讚：彰化有救了

▲經濟部長龔明鑫到彰化與水五金業者座談，縣長王惠美等人陪同。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

美國高關稅讓彰化傳統產業快撐不下去了！彰化縣長王惠美今天在經濟部長龔明鑫與業者座談會上直接喊話，說這幾天業界都在傳「部長來了就有救了」，因為龔明鑫當過國發會主委，最懂怎麼重振經濟。王惠美當面提出三大請求，希望中央穩住匯率、搞清楚關稅細節、擬將明道大學建為AI產業園區、給優惠電價，協助學校度過難關等等。

王惠美在致詞時說，龔明鑫部長才剛上任就直奔彰化，讓業界超級感動，大家都說「終於看到希望了！」她強調現在國家經濟命脈真的要好好顧，雖然科技業很重要，但傳統產業才是彰化的根，這波關稅問題讓大家都很焦慮。

王惠美首先拜託中央穩定匯率，她說匯率一直變來變去，業者根本很難報價，接單壓力超大。其次請中央將美國和台灣趕快把關稅細節講明白。王惠美說現在業者最痛苦的就是「不確定性」，到底要課多少稅？誰要負擔？這些問題沒搞清楚，業者不敢接單，產能整個受影響。她也透露彰化產業園區趕工中，預計年底或明年初就會通過，希望能加快速度。

第三個請求是關於電價。王惠美說最近很多鄉鎮公所和學校都在反映，經濟部的優惠電價沒了，教育處的電價成本一下子多了2億多，壓力真的很大。她當面問部長能不能再給更優惠的方案，幫地方減輕負擔。

王惠美說這些都是業界最真實的聲音，相信「會做事的部長」一定會幫忙解決。龔明鑫當場回應，會帶回這些意見研議具體方案。