陳昭姿爆司改走讀「放人一步、立刻拔官」　中正一分局長回應了

▲圖為民眾黨立委陳昭姿資料照片。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

民眾黨8月30日在北市舉辦「司改走讀」活動，因未獲路權許可且地點靠近遊行禁制區，過程中與警方爆發激烈衝突，造成8名員警受傷，北市警事後強調將依法嚴辦。民眾黨立委陳昭姿1日受訪時表示，當時黨內市議員曾向中正一分局溝通，但回報的訊息只有一句話，「上面說只要放人一步，立刻拔官！」陳昭姿今天受訪強調，「我講話我負責！」

對此中正一警分局晚間緊急回應：中正一警方8月30日執行專案勤務，過程中均要求同仁依法行政、堅守崗位，分局長陳瑞基身為現場指揮官，陳瑞基回應強調：未接獲任何長官指示「放人一步就立刻拔官」之訊息。

陳昭姿指出，活動一開始的集會申請其實獲准，但後來遭撤銷，因此黨內才以「走讀」方式進行，強調僅在人行道上行走。然而現場人行道卻全數封鎖，上千名支持者只能被迫聚集在烈日下。

陳昭姿並批評，警方當晚甚至調派大批警力從台中北上支援，「怎麼樣就是不讓我們走在人行道，讓我們好好完成走讀」，認為若警方願意配合，衝突與暴力事件就不會發生。

