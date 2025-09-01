　
文化部2.8億追加預算遭全刪　文化政策研究學會：削弱台灣影響力

▲▼28日晚間立法院挑燈夜戰審查114年中央政府總預自追加預算案。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲立法院下先前挑燈夜戰審查「114年中央政府總預自追加預算案」，文化部追加預算遭全刪除。（圖／翻攝國會直播）

記者林育綾／綜合報導

立法院全數刪除文化部2.8億元追加預算，文化部長李遠日前對此表示，不捨文化人遭踐踏，會咬緊牙根做到12月。而「台灣文化政策研究學會」也在今（1日）發表聲明，強調文化部的預算不僅是為了補助藝術工作者，更關乎全民文化權利、公共文化服務，以及國家的國際交流與軟實力。

台灣文化政策研究學會發表聲明指出指出，根據《文化基本法》，國家有責任保障所有族群與世代的自我認同、促進多元文化環境，並維護文化權利與多樣性的發展，預算刪減不僅限縮民眾參與文化活動的權利，還會削弱台灣在國際上的文化影響力。

而文化藝術屬於高度專業領域，台灣文創產業現已佔就業人口2.54%，創造國內4.81%的GDP，立法委員若以「要飯」等詞貶低藝文產業，將加深社會對文化工作的負面刻板印象，也無視文學、藝術、博物館等領域專業人才的努力。

學會提到，文化預算審查應以專業為本，避免將藝文產業標籤化，並呼籲立法院遵循專業評估機制，確保審查過程不因政治立場而出現不當壓力，維護創作自由與多元發展。

聲明中也強調，國家推動文化政策的核心目標之一是保障人民文化權利。文化預算支持多元藝術作品的產出，不只提升本地影視音等文化產業的競爭力，還有助於促進歷史認同、語言傳承以及地方文化記憶。若預算遭刪減，將導致本土優質文化產出減少，民眾將更易受到外來訊息與媒體內容影響，甚至可能受到錯誤資訊的衝擊，長遠下來影響世代發展與認同。

此外，學會提醒，文化預算縮減不僅影響國內，還會削弱台灣推動國際文化交流的能量。隨著國際觀光客來台人數增加，台灣的文化傳播與形象塑造愈顯重要。學會建議，國會應以理性討論取代政治考量，審慎評估國際文化宣傳預算，維護國家長遠利益。

學會最後呼籲，文化補助及預算分配應回歸專業監督，立法院與文化部都應強化對社會大眾的溝通，說明文化政策與預算對全民權利保障的意義。文化部也應主動公開補助標準、評選流程及具體效益，讓社會理解文化施政成果，進一步消弭誤解，促進民眾對文化權利與文化外交的認同。

